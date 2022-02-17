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16.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

КЛОПП: «У нас был не блестящий день, но мы смогли добиться результата»

Наставник «Ливерпуля» подвел итоги победы над «Интером» в Лиге чемпионов (2:0)

  • 17.02.2022 01:50
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КЛОПП: «У нас был не блестящий день, но мы смогли добиться результата»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над «Интером» (2:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали, но затем наши крайние защитники слишком часто оказывались одни в ситуации один на один. Так нельзя. Мы не можем приезжать сюда с надеждой, что у нас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы мы смогли добиться положительного результата.

Я очень доволен тем, как Хендерсон и Кейта проявили себя после выхода на замену. Луис [Диас] тоже отлично сыграл. Фирмино понадобилось время, чтобы войти в игру. Было видно, что после гола к нему вернулась уверенность.  Внезапно мяч снова стал нашим другом, и мы выиграли матч», — отметил Клопп.

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Источник — УЕФА

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