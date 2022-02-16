Металлист – Ступчаница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 16 февраля, харьковский «Металлист» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником украинского клуба станет боснийская команда «Ступчаница». Прямая трансляция встречи начнется в 15:00 по киевскому времени.
Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua.
Напомним, что ранее 16 февраля «Металлист» обыграл «Шукуру».
Источник — Sport.ua
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