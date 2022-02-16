Металлист
3 : 0
16.02.2022, FT

Красников спровоцировал потасовку. Металлист не доиграл матч со Ступчаницей

Спарринг был досрочно завершен на 82 минуте

  • 16.02.2022 18:14
  • 6014 просмотров
  • 17 комментариев
Красников спровоцировал потасовку. Металлист не доиграл матч со Ступчаницей
© ФК Металлист

Харьковский «Металлист» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч с боснийским клубом «Ступчаница».

Поединок был досрочно завершен на 82 минуте при счете 3:0 в пользу украинской команды. Причиной стала потасовка, которую команды устроили после фола Егора Красникова на сопернике.

Напомним, 16-летний Егор Красников является сыном вице-президента «Металлиста» Евгения Красникова.

Товарищеские матчи

«Металлист» – «Ступчаница» – 3:0
Голы: Риаскос (38), Дигтярь (48), Риаскос (63)

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    No name, 16.02.2022 18:16
    +5
    Шоу продолжается
    Ссылка
    online
    nicksaf, 16.02.2022 18:50
    +4
    Знову скандал і знову з МХ.
    Ссылка
    online
    Gagik_Perdonian, 16.02.2022 19:19
    +3
    Грубейший и абсолютно не нужный фол... за такое действительно надо рожу чистить
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 16.02.2022 18:57
    +3
    Теперь Металлисту технарь на память.
    Ссылка
    online
    Pavel_i_CO, 16.02.2022 18:14
    +3
    Убийца собирается в Украину возвращаться? Даже ахмет сегодня на денёк приехал
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 16.02.2022 18:50
    +2
    nicksaf, 16.02.2022 18:50
    Знову скандал і знову з МХ.
    есть о чём задуматься...
    Ссылка
    Mr.Frost, 16.02.2022 19:15
    +1
    І якнаскоріше!!!
    Ссылка
    Mr.Frost, 16.02.2022 19:15
    +1
    Шановна редакція! Пропоную видалити провокаційне фото МХ 1925 яке тут не до речі! Адміністрацію сайта МХ 1925 я вже повідомив, так що будуть наслідки!
    Ссылка
    Eugenij.medveduk, 16.02.2022 19:07
    +1
    Только Полесье,только победа!
    Ссылка
    online
    Pavel_i_CO, 16.02.2022 19:05
    +1
    KIEWADIM, 16.02.2022 18:38
    Погибший мужчина ранее судимый. По данным главного редактора издания Юрия Бутусова, погибший был трижды судим и последний раз освободился из колонии 31 декабря 2021 года, а 9 февраля ночью вышел на прогулку.
    И что? Судимых можно сбивать и ехать себе дальше? Я думаю, Ярославскому было пох кто то был, судимый, или ребенок
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 16.02.2022 18:15
    +1
    долго думали: выкладывать это на сайт или нет...
    Ссылка
    online
    samird, 16.02.2022 19:26
    0
    KIEWADIM, 16.02.2022 18:38
    Погибший мужчина ранее судимый. По данным главного редактора издания Юрия Бутусова, погибший был трижды судим и последний раз освободился из колонии 31 декабря 2021 года, а 9 февраля ночью вышел на прогулку.
    Думаешь Ярославский успел его наколки и характерный уголовный прищур рассмотреть, прежде чем сбить, и поэтому не останавливался и поехал дальше?
    Ссылка
    Kapitan Vrungel, 16.02.2022 19:23
    0
    Позор команде убийцы!
    Ссылка
    Mr.Frost, 16.02.2022 19:12
    0
    Ганьба Спорт.UA !
    Ссылка
    LFC, 16.02.2022 19:09
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Администрация зачем удаляете неугодные комменты? Правды боитесь или того что рука убийцы вас кормить перестанет?
    Ссылка
    online
    VitosKH, 16.02.2022 19:26
    -1
    Pavel_i_CO, 16.02.2022 18:14
    Убийца собирается в Украину возвращаться? Даже ахмет сегодня на денёк приехал
    Кто убийца? Просвети
    Ссылка
    LFC, 16.02.2022 19:08
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Металлист - команда гопников и убийц!
    Ссылка
    Владимир Копяк, 16.02.2022 18:57
    -3
    Ребята, успокойтесь на счет Ярославского, пока его адвокаты не порешают все вопросы с Венедиктовой по полной гарантии их подзащитного от уголовного преследовпния, мы этого убийцу в Украине не увидим...
    Ссылка
    online
    KIEWADIM, 16.02.2022 18:38
    -6
    Погибший мужчина ранее судимый. По данным главного редактора издания Юрия Бутусова, погибший был трижды судим и последний раз освободился из колонии 31 декабря 2021 года, а 9 февраля ночью вышел на прогулку.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности