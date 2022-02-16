Красников спровоцировал потасовку. Металлист не доиграл матч со Ступчаницей

Харьковский «Металлист» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел контрольный матч с боснийским клубом «Ступчаница».
Поединок был досрочно завершен на 82 минуте при счете 3:0 в пользу украинской команды. Причиной стала потасовка, которую команды устроили после фола Егора Красникова на сопернике.
Напомним, 16-летний Егор Красников является сыном вице-президента «Металлиста» Евгения Красникова.
Товарищеские матчи
«Металлист» – «Ступчаница» – 3:0
Голы: Риаскос (38), Дигтярь (48), Риаскос (63)
Источник — Sport.ua
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