Кирилл ДИГТЯРЬ: «Надо ждать 16 лет — раньше нельзя подписать контракт»

14-летний воспитанник Академии футбола «Металлист» Кирилл Дигтярь прокомментировал контрольный матч с боснийской «Ступчаницей» (3:0). В этой игре он принял непосредственное участие во всех трех голевых комбинациях.

— Кирилл, каково это — в 14 лет забить в матче за основную команду и отдать две голевые передачи?

— Эмоции, конечно, положительные. Очень доволен.

— На сборах ты играешь левого защитника, тогда как в матчах Академии выходишь на позиции правого вингера. Как тебе такие изменения?

— Здесь меня подстраивают под первую команду — говорят, мне лучше играть левым защитником.

— А самому где удобнее?

— Мне без разницы. И там, и там удобно. Уже привык играть на обеих позициях.

— Сегодня первую голевую на Брайана Риаскоса ты отдал правой ногой. Признайся: для тебя самого это не стало неожиданностью?

— Конечно, очень неожиданно! Правая нога считается у меня нерабочей, но я отдавал в зону, и потому так получилось.

— Как думаешь, как скоро ты сможешь дебютировать за «Металлист» в официальных матчах? С такими-то темпами и успехами!

— Как минимум, надо ждать 16 лет — до этого момента невозможно подписание профессионального контракта. Но надеюсь, это случится очень скоро!