Кирилл ДИГТЯРЬ: «Надо ждать 16 лет — раньше нельзя подписать контракт»

14-летний футболист «Металлиста» отметился голом и двумя результативными передачами

  • 17.02.2022 05:31
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Кирилл ДИГТЯРЬ: «Надо ждать 16 лет — раньше нельзя подписать контракт»
© ФК Металлист. Кирилл Дигтярь

14-летний воспитанник Академии футбола «Металлист» Кирилл Дигтярь прокомментировал контрольный матч с боснийской «Ступчаницей» (3:0). В этой игре он принял непосредственное участие во всех трех голевых комбинациях.

— Кирилл, каково это — в 14 лет забить в матче за основную команду и отдать две голевые передачи?
— Эмоции, конечно, положительные. Очень доволен.

— На сборах ты играешь левого защитника, тогда как в матчах Академии выходишь на позиции правого вингера. Как тебе такие изменения?
— Здесь меня подстраивают под первую команду — говорят, мне лучше играть левым защитником.

ВИДЕО. 14-летний игрок забил мяч и сделал две голевые передачи за Металлист
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— А самому где удобнее?
— Мне без разницы. И там, и там удобно. Уже привык играть на обеих позициях.

— Сегодня первую голевую на Брайана Риаскоса ты отдал правой ногой. Признайся: для тебя самого это не стало неожиданностью?
— Конечно, очень неожиданно! Правая нога считается у меня нерабочей, но я отдавал в зону, и потому так получилось.

— Как думаешь, как скоро ты сможешь дебютировать за «Металлист» в официальных матчах? С такими-то темпами и успехами!
— Как минимум, надо ждать 16 лет — до этого момента невозможно подписание профессионального контракта. Но надеюсь, это случится очень скоро!

Источник — ФК Металлист

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