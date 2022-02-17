ВИДЕО. 14-летний игрок забил мяч и сделал две голевые передачи за Металлист

В среду, 16 февраля, «Металлист» в товарищеском матче обыграл «Ступчаницу» со счетом 3:0.
Забитым голом и двумя результативными передачами в составе «Металлиста» отметился 14-летний украинец Кирилл Дигтярь, который является воспитанником Академии харьковского клуба. Дигтярь проводит учебно-тренировочный сбор в Турции с первой командой «Металлиста».
Поединок со «Ступчаницей» был прерван в концовке второго тайма из-за потасовки между игроками обеих команд, которая возникла на поле.
Источник — ФК Металлист
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