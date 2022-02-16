Металлист уверенно обыграл Шукуру

Харьковский «Металлист» одержал очередную победу в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Грузии.
«Металлист» обыграл грузинский клуб «Шукура» из города Кобулети со счетом 3:1.
«Металлист» — «Шукура» — 3:1
Голы: Харрис, 49, с пенальти, Демченко, 53, Чидомере, 87 — Муселиани, 17
«Металлист»: Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Фомин, 46), Сарапий, Танковский, Демченко (к), Риаскос (Траоре, 10), Харрис, Давид (Рязанцев, 46; Чидомере, 67). Запасные: Рыбка, Дигтярь, Шамич.
Удаление (с правом замены): Риаскос, 10.
Источник — ФК Металлист
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