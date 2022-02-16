Металлист
3 : 1
Шукура
16.02.2022, FT

Металлист уверенно обыграл Шукуру

Харьковская команда одержала победу со счетом 3:1

  • 16.02.2022 12:01
  • 1051 просмотр
  • 6 комментариев
Металлист уверенно обыграл Шукуру
© ФК Металлист

Харьковский «Металлист» одержал очередную победу в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Грузии.

«Металлист» обыграл грузинский клуб «Шукура» из города Кобулети со счетом 3:1.

«Металлист» — «Шукура» — 3:1
Голы: Харрис, 49, с пенальти, Демченко, 53, Чидомере, 87 — Муселиани, 17

«Металлист»: Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Фомин, 46), Сарапий, Танковский, Демченко (к), Риаскос (Траоре, 10), Харрис, Давид (Рязанцев, 46; Чидомере, 67). Запасные: Рыбка, Дигтярь, Шамич.
Удаление (с правом замены): Риаскос, 10.

Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Eugenij.medveduk, 16.02.2022 13:26
    0
    Только Полесье,только победа!
    Ссылка
    online
    No name, 16.02.2022 12:32
    0
    Спортуа до сих пор закрывает коменты по новостями про папика
    Ссылка
    online
    andi Mir, 16.02.2022 12:16
    0
    Делят Шукуру пока не пойманного ярика
    Ссылка
    online
    ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ, 16.02.2022 13:03 (изменен)
    -1
    Шкурина с кипрской шубы
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 16.02.2022 12:44
    -1
    Теперь шашлыки, Цинандали...
    Ссылка
    online
    LFC, 16.02.2022 12:38
    -1
    Шукуру беглеца ярыка не могут обыграть и посадить за убийство?
    Ссылка
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