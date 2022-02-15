Министр МВД: «Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас много вопросов»

Денис Монастырский обратился к президенту харьковского «Металлиста»

  • 15.02.2022 16:15
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Министр МВД: «Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас много вопросов»
© Facebook. Александр Ярославский

Министр МВД Денис Монастырский обратился к президенту харьковского «Металлиста» Александру Ярославскому, призвав его как можно скорее вернуться в Украину.

Ранее кортеж Ярославского совершил ДТП со смертельным исходом под Харьковом. На следующий день Ярославский улетел в Лондон.

«Второе резонансное дело, к которому приковано внимание общества — это смертельное ДТП, совершенное кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Как известно, на следующий день он вылетел частным самолетом в Лондон.

Из-за попытки фальсификации уголовного дела, целью которой было «повесить» смерть невинного человека на одного из посторонних, я уволил начальника харьковской полиции. Но попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из списка вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также вчера по этому факту полицией были немедленно проведены 11 неотложных обысков. Открыто уголовное дело по статье о сокрытии доказательств. Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное.

Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны Российской Федерации, а является только отдыхом или личным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов», — заявил Монастырский.

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Источник — МВД

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