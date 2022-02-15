15 февраля стартует первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. И сразу же – очень «перченым» блюдом – поединком «Пари Сен-Жермен» - «Реал». Этот матч уже окрестили «досрочным финалом». Так или иначе, но по громкости вывески подобных поединков на этой стадии действительно нет. Нейтральному болельщику наверняка хотелось бы увидеть противостояние вице-чемпионов Франции и Испании поближе к главному поединку сезона (или вообще в главном), но жребий порой действительно слепой.

ПСЖ

Лидер чемпионата Франции подходит к двухматчевому экзамену против лидера чемпионата Испании не только в дрянном настроении, но и с серьезными кадровыми проблемами. Если в Лиге 1 дела у команды Почеттино идут «за графиком» только из-за очкового задела, полученного еще в первой части сезона, то подобного запаса на поединки против «Мадрида» не может быть априори. Игра парижан разладилась. Несмотря на звездный состав, «ПСЖ» ощущает серьезные проблемы даже в поединках против заведомо более слабых соперников по чемпионату. Месси до сих пор по-настоящему так и не смог интегрироваться в игровые построения коллектива; его связка с Мбаппе все еще сырая. Команда испытывает определенные проблемы в защите. Как следствие – вылет из Кубка Франции задолго до финала, критика и обструкции со стороны болельщиков. Под Почеттино ощутимо зашаталось тренерское кресло. И наверняка две игры против «сливочных» в рамках ЛЧ станут настоящей лакмусовой бумажкой для аргентинского наставника «Парижа»: если он не сдаст экзамен, то есть уступит, ему наверняка укажут на дверь.

Отдельная тема – Мбаппе. Практически решено, что в конце нынешнего сезона Килиан в статусе свободного агента перейдет в «Реал»: несмотря на все усилия, боссам «ПСЖ» так и не удалось уговорить молодого француза продлить контракт. В этой связи очень интересно, как сыграет Мбаппе против своего будущего клуба: будет рвать жилы или же сыграет «одной левой»?

Реал

Главная новость из «сливочного» лагеря накануне игры в Париже – Бензема попал в заявку на игру. Главный форвард «Реала» накануне получил небольшое повреждение, и его участие в матче против «ПСЖ» было под вопросом. Но Карим к радости болельщиков «Мадрида» успел восстановиться. И наверняка сыграет.

В столицу Франции наставник «Реала» Анчелотти (кстати, бывший тренер «ПСЖ») взял боевой состав – все лидеры в строю. Стартовый состав «сливочных» достаточно прогнозированный, и в данном случае это скорее преимущество, нежели недостаток: команда очень сыгранная, каждый футболист отлично знает свой маневр.

Перед визитом к «ПСЖ» мадридцы в чемпионате Испании поделили очки на выезде с «Вильярреалом». В итоге их преимущество над идущей второй «Севильей» сократилось до четырех баллов. Наверняка именно две эти команды и разыграют чемпионский титул.

Следует отметить, что «Реал» в последних четырех матчах добыл лишь одну победу – над «Гранадой». Еще две встречи в Примере завершились вничью (с «Эльче» и «Вильярреалом»), а в Кубке Испании подопечные Анчелотти уступили «Атлетику».

Личные встречи

Доселе соперники встречались десять раз. В четырех поединках побеждали мадридцы, в трех – парижане, еще три игры завершились ничейным исходом. Непосредственно в чемпионской Лиге оппоненты встречались шесть раз. И здесь небольшое преимущество испанцев: три победы против одной (остальные матчи были сыграни вничью).

Прогноз

Неймар, Рамос, Эррера, Паредес, Летелье, Мишу – участие этих футболистов «ПСЖ» в первом поединке против «Реала» под вопросом. Парижская команда испытывает определенные игровые и психологические проблемы. Тогда как «Мадрид» сейчас на хорошем ходу. С точки зрения игрового тонуса, общего класса испанская команда на данный момент выглядит лучше. Вполне возможно, что по «старой памяти» Месси попытается что-нибудь отчебучить в игре против некогда самого принципиального соперника (в составе «Барсы» Лионель провел 45 матчей против «Мадрида», в которых забил 26 мячей), но вряд ли геройств Лео хватит на весь матч, так как функциональная готовность аргентинца далека от идеала. «Мадрид» смотрится более сыгранной командой, способен сыграть остро, грамотно и добыть нужный результат. Скорее всего, на «Парк де Пренс» будет ничья.

Ориентировочные составы:

«ПСЖ»: Доннарумма, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Мендеш, Данилу, Вератти, Вейналдум, Ди Мария, Мбаппе, Месси

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Карвахаль, Модрич, Кроос, Каземиро, Асенсио, Винисиус, Бензема.

15 февраля, вторник