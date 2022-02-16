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15.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ПОЧЕТТИНО: «Прессингуя хавбеков, старались контролировать игру 90 минут»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал победу над «Реалом»

  • 16.02.2022 01:20
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ПОЧЕТТИНО: «Прессингуя хавбеков, старались контролировать игру 90 минут»
© УЕФА. Маурисио Почеттино

Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Почеттино прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Прессингуя их полузащитников, мы не давали соперникам развивать их комбинации. Предпринимали усилия, чтобы остановить их и возвращать мяч как можно выше. Старались контролировать игру все 90 минут. Мы упустили не так много моментов.

Я очень рад. Команда очень хорошо сыграла. В целом мы были лучше «Реала» и заслужили победу. Остался еще один матч [в противостоянии], но было важно сделать этот первый шаг. Это была очень хорошая игра».

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Источник — УЕФА

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