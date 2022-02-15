Победу выгрыз Мбаппе. ПСЖ обыграл Реал в компенсированное время

Четвертый раз встречаются «ПСЖ» и «Реал Мадрид» в плей-офф Лиги чемпионов. Ну действительно, не в группе же им играть? Два первых раза были сильнее парижане, а вот в сезоне 2017/18 дальше прошла испанская команда.

Особое внимание до стартового свистка уделялось форвардам команд. Для Карима Бензема поединок был юбилейным, сотым за «Реал» в Лиге чемпионов. И по этому показателю он догнал самого Криштиану Роналду. Так что мотивация у него была та ещё… А вот Килиан Мбаппе намеревается перейти в стан «сливочных». Разумеется, отношение к игре у него должно было быть двойственным. С одной стороны – хорошо бы прийти в новую команду триумфатором. С другой – а как встретят одноклубника те, кого он выбил на пути к титулу? В общем, хватало и других противостояний и тем для размышлений.

Сам матч начался с активности хозяев. Собственно, вся первая половина встречи прошла под диктовку парижан. А при необходимости они отходили назад – и на стоп-кадре чётко была видна схема «6-4». Т.е. отбивались они всей командой, но и вперед были готовы идти большими силами.

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В итоге первый тайм выглядел удручающим для гостей в плане статистики: 0 ударов, 1 угловой, 40% владения мячом. Тяжело сказать, когда «сливочные» за тайм не сподобились ни разу не пробить по воротам соперника. Вот теперь это случилось.

Впрочем, и «ПСЖ» из своего преимущества ничего не извлёк. Хозяева били по воротам, но только раз заставили потрудиться голкипера: Мбаппе на 18 минуте пробил по центру ворот, в руки Куртуа. Вот и весь первый тайм: сверхатакующие составы и сверхоборонительная тактика.

Во втором всё продолжилось, а апофеозом стал пенальти, который пробивал Месси. Пробил в угол, но несильно – и вратарь сумел отбить мяч. К слову, у «Реала» на этот момент не было ни одного удара в створ!

Тем не менее, хозяева свой гол забили – отличился тот-таки Мбаппе.

«ПСЖ» – «Реал Мадрид» – 1:0.

90+4, Мбаппе

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе,Хакими, Верратти, Паредес, Данилу, Ди Мария, Мбаппе, Месси.

Запасные: Навас, Дагба, Диалло, Керер, Курзава, Дракслер, Гейе, Эрерра, Симонс, Вейналдум, Икарди, Неймар.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Вальверде, Себальос, Камавинга, Иско, Родриго, Бэйл, Азар, Йович.

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция).

Рефери: Даниэле Орсато (Скио, Италия).