ПСЖ
1 : 0
Реал Мадрид
15.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Победу выгрыз Мбаппе. ПСЖ обыграл Реал в компенсированное время

В Париже хозяева поля вырвали победу

  • 15.02.2022 23:59
  • 1833 просмотра
  • 6 комментариев
Победу выгрыз Мбаппе. ПСЖ обыграл Реал в компенсированное время
© Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертый раз встречаются «ПСЖ» и «Реал Мадрид» в плей-офф Лиги чемпионов. Ну действительно, не в группе же им играть? Два первых раза были сильнее парижане, а вот в сезоне 2017/18 дальше прошла испанская команда.

Особое внимание до стартового свистка уделялось форвардам команд. Для Карима Бензема поединок был юбилейным, сотым за «Реал» в Лиге чемпионов. И по этому показателю он догнал самого Криштиану Роналду. Так что мотивация у него была та ещё… А вот Килиан Мбаппе намеревается перейти в стан «сливочных». Разумеется, отношение к игре у него должно было быть двойственным. С одной стороны – хорошо бы прийти в новую команду триумфатором. С другой – а как встретят одноклубника те, кого он выбил на пути к титулу? В общем, хватало и других противостояний и тем для размышлений.

Сам матч начался с активности хозяев. Собственно, вся первая половина встречи прошла под диктовку парижан. А при необходимости они отходили назад – и на стоп-кадре чётко была видна схема «6-4». Т.е. отбивались они всей командой, но и вперед были готовы идти большими силами.

Getty Images/Global Images Ukraine

В итоге первый тайм выглядел удручающим для гостей в плане статистики: 0 ударов, 1 угловой, 40% владения мячом. Тяжело сказать, когда «сливочные» за тайм не сподобились ни разу не пробить по воротам соперника. Вот теперь это случилось.

Впрочем, и «ПСЖ» из своего преимущества ничего не извлёк. Хозяева били по воротам, но только раз заставили потрудиться голкипера: Мбаппе на 18 минуте пробил по центру ворот, в руки Куртуа. Вот и весь первый тайм: сверхатакующие составы и сверхоборонительная тактика.

Во втором всё продолжилось, а апофеозом стал пенальти, который пробивал Месси. Пробил в угол, но несильно – и вратарь сумел отбить мяч. К слову, у «Реала» на этот момент не было ни одного удара в створ!

Тем не менее, хозяева свой гол забили – отличился тот-таки Мбаппе.

 «ПСЖ» – «Реал Мадрид» – 1:0.

 90+4, Мбаппе

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе,Хакими, Верратти, Паредес, Данилу, Ди Мария, Мбаппе, Месси.
Запасные: Навас, Дагба, Диалло, Керер, Курзава, Дракслер, Гейе, Эрерра, Симонс, Вейналдум, Икарди, Неймар.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.
Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Вальверде, Себальос, Камавинга, Иско, Родриго, Бэйл, Азар, Йович.

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция).

Рефери: Даниэле Орсато (Скио, Италия).

Клим Лавренюк, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    sahka1981, 16.02.2022 00:02
    +4
    Справедливо, ПСЖ куда лучше смотрелся. А гол просто конфетка.
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    jugulator, 16.02.2022 00:45
    +1
    Алексей Голяченко, 16.02.2022 00:32
    Домашняя игра ПСЖ в один гол не более. Дома Реал будет забивать. Думаю дальше Реал пройдет, ожидал от ПСЖ большего
    В Мадриде Реалу придется атаковать, а не играть в автобус. Так что ПСЖ может забить больше одного мяча.
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    Barsa_che, 16.02.2022 00:13
    +1
    ПСЖ по игре, просто разорвал Реал. Реалу очень повезло, что не 3: 0, как минимум.
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    bzzzzzz, 16.02.2022 00:11
    -1
    зря Почеттино критикуют. Он шарит как надо играть. Классный прессинг поставил в ПСЖ. У Реала держать мяч вопще никаких шансов не было.
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    Maxcrimea10, 16.02.2022 00:08
    -1
    Мбаппе лучший, Месси неплох, но блеклая тень самого себя, Реал разве Бенз вытянет, без Каземиро шансов мало
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    Алексей Голяченко, 16.02.2022 00:32
    -3
    Домашняя игра ПСЖ в один гол не более. Дома Реал будет забивать. Думаю дальше Реал пройдет, ожидал от ПСЖ большего
    Ссылка
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