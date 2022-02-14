ПСЖ – Реал. Аудиотрансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 15-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Это противостояние обещает стать одним из самых увлекательных на стадии 1/8 финала главного клубного евротурнира.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Париже.
Комментатор матча ПСЖ – «Реал» – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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