ПСЖ – Реал. Аудиотрансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 15-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Это противостояние обещает стать одним из самых увлекательных на стадии 1/8 финала главного клубного евротурнира.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Париже.

Комментатор матча ПСЖ – «Реал» – Александр Монзолевский.