25-й тур
Милан
1 : 0
Сампдория
13.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сампдория без Супряги минимально проиграла Милану

Украинский форвард остался в запасе

  • 13.02.2022 15:55
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Сампдория без Супряги минимально проиграла Милану
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» в матче 25-го тура Серии А дома минимально обыграл «Сампдорию» - 1:0. Единственный гол уже на восьмой минуте забил Рафаэл Леау.

Украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных.

«Милан» - «Сампдория» - 1:0
Гол: Леау 8

Эта победа позволила «Милану» возглавить турнирную таблицу Серии А. «Интер», который вчера сыграл вничью с «Наполи», отстает на одно очко и имеет матч в запасе.

Источник — Sport.ua

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