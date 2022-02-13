Сампдория без Супряги минимально проиграла Милану

«Милан» в матче 25-го тура Серии А дома минимально обыграл «Сампдорию» - 1:0. Единственный гол уже на восьмой минуте забил Рафаэл Леау.

Украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных.

«Милан» - «Сампдория» - 1:0

Гол: Леау 8

Эта победа позволила «Милану» возглавить турнирную таблицу Серии А. «Интер», который вчера сыграл вничью с «Наполи», отстает на одно очко и имеет матч в запасе.