Сампдория без Супряги минимально проиграла Милану

«Милан» в матче 25-го тура Серии А дома минимально обыграл «Сампдорию» - 1:0. Единственный гол уже на восьмой минуте забил Рафаэл Леау.
Украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных.
«Милан» - «Сампдория» - 1:0
Гол: Леау 8
Эта победа позволила «Милану» возглавить турнирную таблицу Серии А. «Интер», который вчера сыграл вничью с «Наполи», отстает на одно очко и имеет матч в запасе.
Источник — Sport.ua
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