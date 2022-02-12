25-й тур
Наполи
1 : 1
Интер Милан
12.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Борьба за титул обостряется. Наполи и Интер сыграли вничью

Между лидерами всего несколько очков разницы

  • 12.02.2022 22:45
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Борьба за титул обостряется. Наполи и Интер сыграли вничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Наполи» и «Интер» сыграли вничью 1:1, что является позитивным фактором для «Милана» и интриги в битве за Скудетто.

«Интер» опережает «Наполи» на 1 пункт и «Милан» на 2 очка, но в воскресенье команде Стефано Пьоли еще предстоит сыграть матч этого тура.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Наполи - Интер 1:1
Голы: Инсинье, 7 (с пен) - Джеко, 47

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Руй, Фабиан (Ангисса, 74), Лоботка, Зьелински (Жезус, 84), Политано (Элмас, 26), Инсинье (Оунас, 84), Осимхэн (Мертенс, 84)

Интер: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д'Амброзио, 90), Перишич, Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль, 83), Джеко, Лаутаро (Алексис, 83)

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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