Борьба за титул обостряется. Наполи и Интер сыграли вничью

В матче чемпионата Италии «Наполи» и «Интер» сыграли вничью 1:1, что является позитивным фактором для «Милана» и интриги в битве за Скудетто.

«Интер» опережает «Наполи» на 1 пункт и «Милан» на 2 очка, но в воскресенье команде Стефано Пьоли еще предстоит сыграть матч этого тура.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Наполи - Интер 1:1

Голы: Инсинье, 7 (с пен) - Джеко, 47

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Руй, Фабиан (Ангисса, 74), Лоботка, Зьелински (Жезус, 84), Политано (Элмас, 26), Инсинье (Оунас, 84), Осимхэн (Мертенс, 84)

Интер: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д'Амброзио, 90), Перишич, Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль, 83), Джеко, Лаутаро (Алексис, 83)

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