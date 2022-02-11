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12.02.2022 19:00   ТВ-трансляция: 

Наполи - Интер. Прогноз и анонс на матч Серии А

Лучано Спаллетти примет свою бывшую команду

  • 11.02.2022 11:33
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Наполи - Интер. Прогноз и анонс на матч Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный поединок 25-го тура Серии А состоится в субботу, 12 февраля в Неаполе: «Наполи» примет «Интер». Начало – в 19:00 по Киеву.

«Наполи»

После бурного старта в сезоне Серии А «Наполи» потерял лидерство в турнирной таблице, и сейчас идет в гонке за Скудетто в роли догоняющего. Календарный 2022 год команда Лучано Спаллетти снова начала сильно: после ничьи с «Ювентусом» были одержаны четыре победы подряд: над «Болоньей», «Сампдорией», «Салернитаной» и «Венецией».

Все это команды из второй половины или даже подвала турнирной таблицы Серии А, поэтому говорить о какой-то выдающейся форме команды Спаллетти не приходится. Что касается кадровой ситуации, то «Наполи» в предстоящем матче не сможет рассчитывать на травмированных Ирвинга Лосано, Адама Унаса и Акселя Туанзебе.

«Интер»

«Интер» благодаря фантастической форме в ноябре-декабре прошлого года вырвался в лидеры Серии А и создал себе 7-очковый запас над «Миланом» и «Наполи» в чемпионской гонке. При чем, в этот период поместилась и победа 3:2 над «Наполи» в напряженном матче первого круга. «Интер» в том матче владел преимуществом, но в итоге едва не потерял победу в концовке – спас только блестящий Самир Ханданович.

Но в 2022 году преимущество начало таять: сначала перенесли матч с «Болоньей», затем была ничья с «Аталантой». А в предыдущем туре «Интер» проиграл в миланском дерби: Оливье Жиру внезапно удалось перевернуть ход игры с ног на голову под конец второго тайма. О каком-то серьезном игровом спаде «Интера» говорить не стоит, но пока что команда выглядит не так блестяще, как до новогодней паузы.

Сейчас у «Интера» очень тяжелый график: после дерби команда Симоне Индзаги в Кубке Италии обыграла 2:0 «Рому», а после выезда в Неаполь «нерадзурри» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против грозного «Ливерпуля». 4 таких матча за 11 дней – очень непростое испытание.

Кадровые проблемы у «Интера» тоже есть. Травмированы январские новички команды, Робин Госенс и Фелипе Кайседо, а также форвард Хоакин Корреа. Комбо у основного защитника Алессандро Бастони: он и травмирован, и дисквалифицирован на 2 матча за оскорбления арбитра в дерби, хотя «Интер» собирается обжаловать это решение.

История встреч

«Наполи» и «Интер» встречались между собой 170 раз. Преимущество на стороне «Интера»: 78 побед против 51, еще 41 матч завершился вничью. Разница голов – 262 – 195 в пользу «нерадзурри».

Прогноз на противостояние

Букмекеры оценивают шансы команд в предстоящем матче как практически равные, отдавая «Интеру» лишь минимальное предпочтение. Мы же считаем, что чемпионам по силам как минимум не проиграть в Неаполе. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,44.

Ориентировочные составы

«Наполи»: Оспина – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Марио Руй – Лоботка, Фабиан Руис – Политано, Зелиньски, Инсинье – Осимхен

«Интер»: Ханданович – Д’Амброзио, Де Врей, Шкриньяр – Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Джеко, Санчес

12 февраля, суббота

«Наполи» — «Интер»
Неаполь. Стадион им. Диего Марадоны. 19:00
Прямая трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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