В воскресенье, 13 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч 25 тура итальянской Серии A, в котором «Милан» примет «Сампдорию». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:30 по Киеву.

«Милан»

«Милан» в этом сезоне находится в зоне лидеров, реально претендуя на скудетто. Сейчас «россонери» находятся на третьей строчке, но уступают «Интеру» всего одно очко.

Подопечные Стефано Пиоли в последних турах встречались со своими главными конкурентами. После неожиданного поражения от «Специи» (1:2) «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», а в прошлом туре в миланском дерби обыграл «Интер». Далее «Милан» ожидал сложный полуфинал Кубка Италии, где «россонери» разгромили «Лацио» (4:0). После такого напряженного календаря игра с «Сампдорией» будет глотком свежего воздуха для миланской команды.

Без Златана Ибрагимовича «Милан» играет уверенно в атаке, звездного форварда отлично заменяет Оливье Жиру, в активе которого уже 7 голов в Серии A.

«Сампдория»

«Сампдория» в поисках себя. Этот сезон нельзя назвать успешным для команды. В данный момент коллектив из Генуи занимает 16 место. До зоны вылета не так далеко — 5 пунктов.

В клубе всеми силами пытаются исправить эту ситуацию. «Сампдория» усилила атаку украинским форвардом Владиславом Супрягом, а на прошлой неделе подписала опытного атакующего игрока Себастьяна Джовинко. Украинец уже успел дебютировать за новый клуб. В матче с «Сассуоло» (4:0) украинец вышел на поле из лавы запасных, но затем был заменен. Понятно, что за короткий промежуток времени Владислав не смог стать основным футболистом. Появится ли он в игре с одним из лидеров - сказать сложно.

Ориентировочные составы:

«Милан»: Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Калабрия, Тонали, Кессье, Салемекерс, Диас, Леау, Жиру.

«Сампдория»: Аудеро, Березински, Феррари, Колли, Аугелло, Торсби, Экдал, Сенси, Кандрева, Джовинко, Капуто.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Милан» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

13 февраля, воскресенье