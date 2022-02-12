25-й тур
Милан
0 : 0
Сампдория
13.02.2022 13:30   ТВ-трансляция: 

Милан – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Сыграет ли Супряга против одного из лидеров?

  • 12.02.2022 17:25
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  • 1 комментарий
Милан – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч 25 тура итальянской Серии A, в котором «Милан» примет «Сампдорию». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:30 по Киеву.

«Милан»

 

«Милан» в этом сезоне находится в зоне лидеров, реально претендуя на скудетто. Сейчас «россонери» находятся на третьей строчке, но уступают «Интеру» всего одно очко.

Подопечные Стефано Пиоли в последних турах встречались со своими главными конкурентами. После неожиданного поражения от «Специи» (1:2) «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», а в прошлом туре в миланском дерби обыграл «Интер». Далее «Милан» ожидал сложный полуфинал Кубка Италии, где «россонери» разгромили «Лацио» (4:0). После такого напряженного календаря игра с «Сампдорией» будет глотком свежего воздуха для миланской команды.

Без Златана Ибрагимовича «Милан» играет уверенно в атаке, звездного форварда отлично заменяет Оливье Жиру, в активе которого уже 7 голов в Серии A.

«Сампдория»

 

«Сампдория» в поисках себя. Этот сезон нельзя назвать успешным для команды. В данный момент коллектив из Генуи занимает 16 место. До зоны вылета не так далеко — 5 пунктов.

В клубе всеми силами пытаются исправить эту ситуацию. «Сампдория» усилила атаку украинским форвардом Владиславом Супрягом, а на прошлой неделе подписала опытного атакующего игрока Себастьяна Джовинко. Украинец уже успел дебютировать за новый клуб.  В матче с «Сассуоло» (4:0) украинец вышел на поле из лавы запасных, но затем был заменен. Понятно, что за короткий промежуток времени Владислав не смог стать основным футболистом. Появится ли он в игре с одним из лидеров - сказать сложно. 

Ориентировочные составы:

«Милан»: Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Калабрия, Тонали, Кессье, Салемекерс, Диас, Леау, Жиру.
«Сампдория»: Аудеро, Березински, Феррари, Колли, Аугелло, Торсби, Экдал, Сенси, Кандрева, Джовинко, Капуто.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Милан» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

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13 февраля, воскресенье

Милан - Сампдория
 Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 13:30
Трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 3:1

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Saar, 12.02.2022 17:38
    0
    Відомо, Джепп Меацца має і іншу назву-Сан-Сіро. І коли домашній матч грає Мілан у всих офіційних протоколах стадіон значиться ,як Сан Сіро. А нк Дж. Меацца!
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