Тренер Сампдории: «Супряга еще не освоился и пока не в форме»

Марко Джампаоло объяснил, почему украинский форвард не сыграл с «Миланом»

  • 13.02.2022 21:23
  • 1645 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Сампдории: «Супряга еще не освоился и пока не в форме»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло объяснил, почему не выпустил на поле 21-летнего украинского форварда Владислава Супрягу в поединке 25-го тура Серии А против «Милана» (0:1).

- Переход на игровую схему 3-5-1-1 связан с текущей ситуацией в атаке? Вернетесь ли вы к 4-3-1-2 в следующей игре?
- Мы начали работать с латералями, но это заставило нас слишком низко опуститься. Мы храбро атаковали. Квальярелла вернулся в нападение после месячного перерыва из-за проблем с мышцами. У меня также есть молодой Супряга, но он еще не освоился и пока не в форме. У меня нет других, вариантов, кроме Джовинко, который приехал всего два дня назад. Но я играл бы так, даже если бы все мои игроки были в строю.

Источник — Tuttomercatoweb

(13 голосов)

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Комментарии
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    Vitason, 13.02.2022 21:44
    +1
    Так он давно не в форме,ты что этого не видел,Ду...АК какой-то,для того он и шел в Сампдорию чтобы в Динамо на лавочке не сидеть,а если и здесь сидеть ,так нафиг ему было идти!???Ты что не видел что он никакой ,ему нужно доверие в первую очередь и побольше играть !!!!!
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    Vitason, 13.02.2022 21:48
    0
    Вроде тренера профессиональные ,а элементарных вещей не понимают!!! Я в шоке!! Тот Лунина на лавочке держит,как он может стать классным вратарём играя 1-2 игры в сезоне,не люблю таких сцикливых тренеров,которые трусятся за результат боясь доверять молодым игрокам!!
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