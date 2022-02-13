Тренер Сампдории: «Супряга еще не освоился и пока не в форме»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло объяснил, почему не выпустил на поле 21-летнего украинского форварда Владислава Супрягу в поединке 25-го тура Серии А против «Милана» (0:1).

- Переход на игровую схему 3-5-1-1 связан с текущей ситуацией в атаке? Вернетесь ли вы к 4-3-1-2 в следующей игре?

- Мы начали работать с латералями, но это заставило нас слишком низко опуститься. Мы храбро атаковали. Квальярелла вернулся в нападение после месячного перерыва из-за проблем с мышцами. У меня также есть молодой Супряга, но он еще не освоился и пока не в форме. У меня нет других, вариантов, кроме Джовинко, который приехал всего два дня назад. Но я играл бы так, даже если бы все мои игроки были в строю.