В поединке 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил игрок «Милана» Рафаэл Леау после передачи вратаря Майка Меньяна.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Милан» — «Сампдория» — 1:0
Гол: Леау, 8
События матча
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
Источник — Sport.ua
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