Пятый раз подряд. Ребров снова назван лучшим тренером месяца в ОАЭ

Главный тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров назван лучшим тренером декабря и января в чемпионате ОАЭ.
Команда украинского специалиста показала неплохие результаты за этот период (2 победы и ничья в декабре, выигрыш и проигрыш в январе).
Ребров пришел в «Аль-Айн» летом 2021 года. Его команда уверенно лидирует в чемпионате ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.
47-летний специалист Сергей Ребров признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре.
Турнирная таблица чемпионата ОАЭ на 11 февраля
Источник — Sport.ua
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