Пятый раз подряд. Ребров снова назван лучшим тренером месяца в ОАЭ

Главный тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров назван лучшим тренером декабря и января в чемпионате ОАЭ.

Команда украинского специалиста показала неплохие результаты за этот период (2 победы и ничья в декабре, выигрыш и проигрыш в январе).

Ребров пришел в «Аль-Айн» летом 2021 года. Его команда уверенно лидирует в чемпионате ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

47-летний специалист Сергей Ребров признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре.

Турнирная таблица чемпионата ОАЭ на 11 февраля