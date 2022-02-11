Пятый раз подряд. Ребров снова назван лучшим тренером месяца в ОАЭ

Благодаря украинскому тренеру «Аль-Айн» уверенно лидирует в чемпионате

  • 11.02.2022 22:55
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Пятый раз подряд. Ребров снова назван лучшим тренером месяца в ОАЭ
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров назван лучшим тренером декабря и января в чемпионате ОАЭ.

Команда украинского специалиста показала неплохие результаты за этот период (2 победы и ничья в декабре, выигрыш и проигрыш в январе).

Ребров пришел в «Аль-Айн» летом 2021 года. Его команда уверенно лидирует в чемпионате ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

47-летний специалист Сергей Ребров признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре.

Турнирная таблица чемпионата ОАЭ на 11 февраля

Источник — Sport.ua

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