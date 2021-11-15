В третий раз подряд! Ребров – тренер месяца в ОАЭ

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров был признан лучшим тренером октября в чемпионате ОАЭ. Он завоевал награду лучшему тренеру месяца уже в третий раз подряд.
В октябре «Аль-Айн» одержал 2 победы и 1 раз сыграл вничью в 3 матчах. Сейчас команда лидирует в чемпионате ОАЭ с 21 очком в 9 турах.
Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в будущем Ребров возглавит сборную Украины.
Источник — Twitter
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