В третий раз подряд! Ребров – тренер месяца в ОАЭ

Украинский специалист был признан лучшим в октябре

  • 15.11.2021 19:59
  • 1343 просмотра
  • 1 комментарий
В третий раз подряд! Ребров – тренер месяца в ОАЭ
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров был признан лучшим тренером октября в чемпионате ОАЭ. Он завоевал награду лучшему тренеру месяца уже в третий раз подряд.

В октябре «Аль-Айн» одержал 2 победы и 1 раз сыграл вничью в 3 матчах. Сейчас команда лидирует в чемпионате ОАЭ с 21 очком в 9 турах.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в будущем Ребров возглавит сборную Украины.

Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 15.11.2021 20:03
    0
    Вот,я считаю тренер для нашей сборной!!!
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