В третий раз подряд! Ребров – тренер месяца в ОАЭ

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров был признан лучшим тренером октября в чемпионате ОАЭ. Он завоевал награду лучшему тренеру месяца уже в третий раз подряд.

В октябре «Аль-Айн» одержал 2 победы и 1 раз сыграл вничью в 3 матчах. Сейчас команда лидирует в чемпионате ОАЭ с 21 очком в 9 турах.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в будущем Ребров возглавит сборную Украины.