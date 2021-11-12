ПАВЕЛКО: «Есть видение, что Ребров в будущем возглавит сборную Украины»

Президент УАФ Андрей Павелко дал понять, что рано или поздно Сергей Ребров возглавит сборную Украины.

«Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер - Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет».

«Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея своим сменщиком. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым».

«Мне нравится то, что между ними полное взаимопонимание. Нет ревности между ними», - сказал Павелко.