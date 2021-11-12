ПАВЕЛКО: «Есть видение, что Ребров в будущем возглавит сборную Украины»

Президент УАФ Андрей Павелко дал понять, что рано или поздно Сергей Ребров возглавит сборную Украины.
«Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер - Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет».
«Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея своим сменщиком. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым».
«Мне нравится то, что между ними полное взаимопонимание. Нет ревности между ними», - сказал Павелко.
Источник — Новое время
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Если Динамо Киев хочет сильного тренера на следующего 5-7 лет, то Петраков - это отличный выбор для киевской команды. Нужен долгосрочный контракт и доверие. Результат будет. Вчера он показал, что способен меняться. Человек работает 2 месяца с командой.... а настолько быстро принимает решения и вариативен в игре. Браво
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От себя добавлю, что Петракову нужно хорошо изучить тактику, систему подготовки игроков и игру Баварии, Ливерпуля, Аякса и возможно новой Барселоны, которую будет строить Хави. То есть не останавливаться в своем профессиональном развитии.
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Верю в Петракова... порядочность, трудолюбие и профессионализм у него имеются. И главное, он творчески живой.
Ну а как говорят если есть игра - результат придет.
Я не против Реброва, но на сегодняшний день я бы дал шанс Петракову еще на один отборочный цикл.
Решение принято по согласию обеих сторон. Что опять жмуркис с мертвечуком не разрешают?
Надо главным Грачева.
Или того, кто писать у полиции просился
Решение принято по согласию обеих сторон. Что опять жмуркис с мертвечуком не разрешают?
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