ПАВЕЛКО: «Есть видение, что Ребров в будущем возглавит сборную Украины»

Сергея Реброва хотел видеть в сборной Андрей Шевченко

  • 12.11.2021 15:45
  • 1795 просмотров
  • 13 комментариев
ПАВЕЛКО: «Есть видение, что Ребров в будущем возглавит сборную Украины»
© facebook.com/alainfcae

Президент УАФ Андрей Павелко дал понять, что рано или поздно Сергей Ребров возглавит сборную Украины.

«Ранее были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер - Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет».

«Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что он видит Сергея своим сменщиком. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым».

«Мне нравится то, что между ними полное взаимопонимание. Нет ревности между ними», - сказал Павелко.

Источник — Новое время

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol
    online
    kortizol, 12.11.2021 16:25 (изменен)
    +5
    Петраков ещё отбор не закончил, возможно он ещё боснийцев пройдёт, а уже Ребруху тулят
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 12.11.2021 16:28 (изменен)
    +4
    После вчерашнего матча стало понятно насколько быстро и уверенно способен меняться Петраков. Перестроить команду, но главное себя - это показатель, что тренер творчески живой с мощным стрежнем созидать.
    -
    Если Динамо Киев хочет сильного тренера на следующего 5-7 лет, то Петраков - это отличный выбор для киевской команды. Нужен долгосрочный контракт и доверие. Результат будет. Вчера он показал, что способен меняться. Человек работает 2 месяца с командой.... а настолько быстро принимает решения и вариативен в игре. Браво
    -
    От себя добавлю, что Петракову нужно хорошо изучить тактику, систему подготовки игроков и игру Баварии, Ливерпуля, Аякса и возможно новой Барселоны, которую будет строить Хави. То есть не останавливаться в своем профессиональном развитии.
    -
    Верю в Петракова... порядочность, трудолюбие и профессионализм у него имеются. И главное, он творчески живой.
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    Liverpool1982r
    Liverpool1982r, 12.11.2021 16:32
    +3
    Ще би Павелка поміняли вопше нормально би було
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    Trollface
    Trollface, 12.11.2021 16:25
    +3
    Павелко уже одного подставил. Тот теперь в Италии.
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    arnautoff
    arnautoff, 12.11.2021 16:03
    +2
    "Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм наступником." Шевченко сам хотел тренировать сборную Украины, но Павелко включил дурня, и теперь пишет всякую ересь.
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 12.11.2021 16:44
    +1
    Не смотря на результат игра сборной при Петракове выглядит привлекательнее чем при Шеве...
    Ну а как говорят если есть игра - результат придет.
    Я не против Реброва, но на сегодняшний день я бы дал шанс Петракову еще на один отборочный цикл.
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    terhoha
    terhoha, 12.11.2021 16:33
    0
    Набагато цікавіше хто в найближчому майбутньому очолить АФУ. (ФФУ)
    Ссылка
    ajvanavs
    ajvanavs, 12.11.2021 16:26
    0
    Frankov11, 12.11.2021 16:15
    Админы,а где эта новость-Матч 15-го тура УПЛ «Черноморец» – «Динамо» пройдет на стадионе киевского клуба имени Валерия Лобановского, а не в Одессе, как было запланировано.
    Решение принято по согласию обеих сторон. Что опять жмуркис с мертвечуком не разрешают?
    Время 15:22 в ленте новостей. Кто тебе мешает глаза открыть?
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 12.11.2021 16:14
    0
    да да і коли дідусь Пятов в останіх матчах стояв, то теж динамівці вині
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 12.11.2021 16:27 (изменен)
    -2
    Frankov11, 12.11.2021 16:11
    Круговорот муSSорских сердец в сборной,а потом удивляются почему такие результаты.
    точно!!! Надо выходцев из Шахтера!!!
    Надо главным Грачева.
    Или того, кто писать у полиции просился
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 12.11.2021 16:35
    -3
    Жалко втрачений час з петраковим, але по-іншому не могло бути, бо араби не пустили реброва достроково з клубу, а тимчасово Сашка петраков лише погодився попрацювати. Так що ждем на чс 2022 тренером саме Сергія Станіславовича. Не думаю, що українці не виграють у сараєво посередню боснією навіть з таким горе-тренером
    Ссылка
    Frankov11
    Frankov11, 12.11.2021 16:15
    -6
    Админы,а где эта новость-Матч 15-го тура УПЛ «Черноморец» – «Динамо» пройдет на стадионе киевского клуба имени Валерия Лобановского, а не в Одессе, как было запланировано.
    Решение принято по согласию обеих сторон. Что опять жмуркис с мертвечуком не разрешают?
    Ссылка
    Frankov11
    Frankov11, 12.11.2021 16:11
    -6
    Круговорот муSSорских сердец в сборной,а потом удивляются почему такие результаты.
    Ссылка
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