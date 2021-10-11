Сборная ждет? Ребров стал лучшим тренером месяца в ОАЭ второй раз подряд

Украинский наставник клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров признан лучшим тренером сентября в чемпионате ОАЭ.

Это второе подряд подобное достижение для украинца. Месяцем ранее его назвали лучшим и в августе.

Клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков из 18 возможных. «Аль-Айн» одержал 4 победы и сыграл 2 матча вничью, имея разницу мячей 14:6.

Сергей Ребров был претендентом в наставники сборной Украины в августе, но назначению помешал его контракт с клубом из Эмиратов.

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