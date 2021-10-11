Сборная ждет? Ребров стал лучшим тренером месяца в ОАЭ второй раз подряд

Украинский наставник клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров признан лучшим тренером сентября в чемпионате ОАЭ.
Это второе подряд подобное достижение для украинца. Месяцем ранее его назвали лучшим и в августе.
Клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков из 18 возможных. «Аль-Айн» одержал 4 победы и сыграл 2 матча вничью, имея разницу мячей 14:6.
Сергей Ребров был претендентом в наставники сборной Украины в августе, но назначению помешал его контракт с клубом из Эмиратов.
Чемпионат ОАЭ по футболу 2021/22
Турнирная таблица после 6 туров
سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر 🌟👏🏻#نادي_العين pic.twitter.com/QSfK2QAwNF— نادي العين (@alainfcae) October 10, 2021
Источник — Sport.ua
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Ребров, как и Шевченко, очень любит деньги. Это единственная причина по которой футболисты или тренеры едут в такие чемпионаты играть и тренировать. Других причин - там нет, только деньги. Ребров удивил своим выбором.
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Реально крутой и амбициозный тренер взял бы команду из 2-ой Бундеслиги и вывел в 1-ую или взял бы команду из английского Чемпионшипа и вывел в Премьер-Лигу.
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