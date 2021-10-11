Сборная ждет? Ребров стал лучшим тренером месяца в ОАЭ второй раз подряд

«Аль-Айн» под руководством украинца лидирует в национальном чемпионате

  • 11.10.2021 15:45
  • 763 просмотра
  • 1 комментарий
Сборная ждет? Ребров стал лучшим тренером месяца в ОАЭ второй раз подряд
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский наставник клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров признан лучшим тренером сентября в чемпионате ОАЭ.

Это второе подряд подобное достижение для украинца. Месяцем ранее его назвали лучшим и в августе.

Клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков из 18 возможных. «Аль-Айн» одержал 4 победы и сыграл 2 матча вничью, имея разницу мячей 14:6.

Сергей Ребров был претендентом в наставники сборной Украины в августе, но назначению помешал его контракт с клубом из Эмиратов.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 11.10.2021 15:55 (изменен)
    0
    Вот зачем такие новости публиковать сейчас за день до матча команды Петракова?
    -
    Ребров, как и Шевченко, очень любит деньги. Это единственная причина по которой футболисты или тренеры едут в такие чемпионаты играть и тренировать. Других причин - там нет, только деньги. Ребров удивил своим выбором.
    -
    Реально крутой и амбициозный тренер взял бы команду из 2-ой Бундеслиги и вывел в 1-ую или взял бы команду из английского Чемпионшипа и вывел в Премьер-Лигу.
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