ФОТО. Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

«Аль-Айн» под руководством украинца с тремя победами лидирует в чемпионате

  • 15.09.2021 14:39
  • 3031 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО. Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров признан лучшим тренером августа в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков из 9 возможных. «Аль-Айн» одержал три победы с разницей мячей 6:1.

Конкурентами Реброва на звание лучшего тренера месяца были Махди Али из «Шабаб Аль-Ахли» (4 место) и Абдулазиз Аль-Анбери из команды «Шарджа» (2 место).

 

 

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 16:14
    0
    лучше быть лучшим на деревне, чем посредственностью в городе. Ребров грамотно свою карьеру строит, в ноунейм чемпионатах делает себе имя и кошелёк.
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    Trollface
    Trollface, 15.09.2021 16:14
    +3
    Там где Ребров, всегда первое место.
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    ManCity
    online
    ManCity, 15.09.2021 15:24
    +5
    Бо людина працює, а не соплі жує, як Шева.
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    bonv
    bonv, 15.09.2021 15:19
    +7
    Визнання. Приємно за Реброва.
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