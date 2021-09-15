ФОТО. Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Украинский тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров признан лучшим тренером августа в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.
Клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков из 9 возможных. «Аль-Айн» одержал три победы с разницей мячей 6:1.
Конкурентами Реброва на звание лучшего тренера месяца были Махди Али из «Шабаб Аль-Ахли» (4 место) и Абдулазиз Аль-Анбери из команды «Шарджа» (2 место).
سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس 🌟👏🏻#نادي_العين pic.twitter.com/UwKeEoytjc— نادي العين (@alainfcae) September 15, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.