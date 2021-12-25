Снова лучший. Ребров признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ в ноябре

Украинец Сергей Ребров, который возглавляет «Аль-Айн», признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ в ноябре. При этом украинец стал лучшим тренером местного первенства четвертый месяц подряд.

После десяти туров чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» занимает первое место турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. «Аль-Айн» также выступает в Кубке лиги и Кубке президента.

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