«Был готов уехать». Ребров рассказал о большом конфликте с Аль-Айном

Не из-за сборной Украины

  • 24.12.2021 14:11
  • 1841 просмотр
  • 2 комментария
«Был готов уехать». Ребров рассказал о большом конфликте с Аль-Айном
© facebook.com/alainfcae

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров мог быстро покинуть свою нынешнюю команду из-за конфликта с руководством клуба по поводу комплектации команды.

«На начальном этапе у меня был конфликт с «Аль-Айном» большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Из-за этого я был готов уехать».

«Руководство не очень корректно себя вело, но уже все нормально. Результат есть, все довольны».

«Здесь абсолютно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но тут все иначе», - сказал Ребров.

Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 24.12.2021 14:18
    0
    Там мабуть як у Карпатах
    Маркевич:
    – Розповідали, що Димінський дозволяв собі давати футболістам установку на гру і сам вирішував, кому виходити на поле. Було таке?
    – Якщо в Запоріжжі, Кривому Розі та Луцьку у мене подібних проблем не було, у Львові доходило до маразму – за годину до гри оголошую склад, але Димінський дає розпорядження випустити на поле інших гравців.
    у Карпатах купівлею футболістів займався сам Петро Петрович. Саме за його вказівкою до Львова привозили гравців, про яких я ніколи нічого не чув. Коли запитував Димінського, навіщо вони нам потрібні, він зазвичай махав у відповідь рукою. Мовляв, ти зробиш із них нормальних виконавців.
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    wartaan
    wartaan, 24.12.2021 14:25
    -2
    муркевич - то такэ... как говориться : пи..ть не мешки ворочать, а в этом он хорош!) а на счОт сирожи, то если мы не хотим результатов сбу и будем продолжать сердечных физруков тулить, то это лучший из всего дырявого кодла!!! но далеко не то что нужно болельщикам и сборной!(
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