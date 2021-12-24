«Был готов уехать». Ребров рассказал о большом конфликте с Аль-Айном

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров мог быстро покинуть свою нынешнюю команду из-за конфликта с руководством клуба по поводу комплектации команды.
«На начальном этапе у меня был конфликт с «Аль-Айном» большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Из-за этого я был готов уехать».
«Руководство не очень корректно себя вело, но уже все нормально. Результат есть, все довольны».
«Здесь абсолютно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но тут все иначе», - сказал Ребров.
Источник — Бомбардир
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Маркевич:
– Розповідали, що Димінський дозволяв собі давати футболістам установку на гру і сам вирішував, кому виходити на поле. Було таке?
– Якщо в Запоріжжі, Кривому Розі та Луцьку у мене подібних проблем не було, у Львові доходило до маразму – за годину до гри оголошую склад, але Димінський дає розпорядження випустити на поле інших гравців.
у Карпатах купівлею футболістів займався сам Петро Петрович. Саме за його вказівкою до Львова привозили гравців, про яких я ніколи нічого не чув. Коли запитував Димінського, навіщо вони нам потрібні, він зазвичай махав у відповідь рукою. Мовляв, ти зробиш із них нормальних виконавців.
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