«Был готов уехать». Ребров рассказал о большом конфликте с Аль-Айном

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров мог быстро покинуть свою нынешнюю команду из-за конфликта с руководством клуба по поводу комплектации команды.

«На начальном этапе у меня был конфликт с «Аль-Айном» большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Из-за этого я был готов уехать».

«Руководство не очень корректно себя вело, но уже все нормально. Результат есть, все довольны».

«Здесь абсолютно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но тут все иначе», - сказал Ребров.