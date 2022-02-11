«Арсенал» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги обыграл «Вулверхэмптон». Встреча закончилась со счетом 1:0.
Смотрите лучшие моменты поединка:
События матча
|70'
|Габриэл Мартинелли (Арсенал) получает красную карточку.
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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