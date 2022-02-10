Салах вернулся, Ливерпуль победил и продолжает погоню за Манчестер Сити

«Ливерпуль» дождался возвращения после Кубка Африки Мохамеда Салаха, а вот триумфатор турнира Садио Мане в заявку не попал.

Красные сумели добыть минимальную победу над «Лестером», но отстают от лидера «Манчестер Сити» на 9 очков при матче в запасе.

В другой игре «Арсенал» одолел «Вулверхэмптон» и поднялся на 5-е место с отставанием в 1 пункт от зоны Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Ливерпуль - Лестер 2:0

Голы: Жота, 34, 87

Ливерпуль: Аллисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Джонс (Эллиотт, 60), Диас (Минамино, 90), Фирмино (Салах, 60), Жота

Лестер: Шмейхель, Джастин, Амарти, Ндиди, Томас, Дьюсбери-Холл, Сумаре (Тилеманс, 61), Мэддисон, Олбрайтон, Лукман (Барнс, 79), Дака (Ихэначо, 60)

Вулверхэмптон - Арсенал 0:1

Гол: Габриэль, 25

Вулверхэмптон: Са, Килман, Коади, Сайсс, Семеду, Маркал (Нури, 63), Невеш, Дендонкер, Тринкао (Оливейра, 62), Поденс, Хименес

Арсенал: Рэмсдейл, Соареш, Уайт, Габриэль, Тирни, Джака, Партей, Сака (Холдинг, 71), Эдегор (Смит-Роу, 68), Мартинелли, Ляказетт

Турнирная таблица