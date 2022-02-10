24-й тур
Ливерпуль
2 : 0
Лестер
10.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Салах вернулся, Ливерпуль победил и продолжает погоню за Манчестер Сити

Красные дождались возвращения одного из лидеров

  • 10.02.2022 23:40
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Салах вернулся, Ливерпуль победил и продолжает погоню за Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» дождался возвращения после Кубка Африки Мохамеда Салаха, а вот триумфатор турнира Садио Мане в заявку не попал.

Красные сумели добыть минимальную победу над «Лестером», но отстают от лидера «Манчестер Сити» на 9 очков при матче в запасе.

В другой игре «Арсенал» одолел «Вулверхэмптон» и поднялся на 5-е место с отставанием в 1 пункт от зоны Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Ливерпуль - Лестер 2:0
Голы: Жота, 34, 87

Ливерпуль: Аллисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Джонс (Эллиотт, 60), Диас (Минамино, 90), Фирмино (Салах, 60), Жота

Лестер: Шмейхель, Джастин, Амарти, Ндиди, Томас, Дьюсбери-Холл, Сумаре (Тилеманс, 61), Мэддисон, Олбрайтон, Лукман (Барнс, 79), Дака (Ихэначо, 60)

Вулверхэмптон - Арсенал 0:1
Гол: Габриэль, 25

Вулверхэмптон: Са, Килман, Коади, Сайсс, Семеду, Маркал (Нури, 63), Невеш, Дендонкер, Тринкао (Оливейра, 62), Поденс, Хименес

Арсенал: Рэмсдейл, Соареш, Уайт, Габриэль, Тирни, Джака, Партей, Сака (Холдинг, 71), Эдегор (Смит-Роу, 68), Мартинелли, Ляказетт

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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