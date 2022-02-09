24-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Лестер
10.02.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Один из лидеров АПЛ принимает середняка

  • 09.02.2022 13:27
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Ливерпуль – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 24 тура английского чемпионата, в котором «Ливерпуль» примет «Лестер». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Ливерпуль»

 

«Ливерпуль» продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити», несмотря на отставание в 9 очков. «Красные» имеют игру в запасе, поэтому они имеют возможность приблизиться к лидеру. В предыдуще матче подопечные Юргена Клоппа уверенно разобрались с «Кардифф Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» продолжает беспроигрышную серию из семи матчей, из них четыре матча подряд команда выиграла.

Последние встречи команда играла без своих главных лидеров - Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые принимали участие в Кубке Африки. Мане стал лучшим игроком турнира, обыграв в составе Сенегала египтян с Салахом во главе. Ожидается, что Мохамед вернется на поле в этом матче, тогда как Садио еще дали отдохнуть. 

«Лестер»

 

«Лестер» в последние годы традиционно вел борьбу за топ-4 в чемпионате Англии, но в этом сезоне «лисам» не удается на равных конкурировать с грандами. В данный момент подопечные Брендана Роджерса занимают лишь 10-е место в турнирной таблице АПЛ, что явно не устраивает болельщиков клуба. «Лестеру» критически не хватает стабильности, команда не может провести серию из нескольких побед подряд, чередуя удачные матчи с  провалами. 

В предыдущем матче «Лестер» сенсационно уступил «»Ноттингем Форрест» (1:4) в Кубке Англии. До этого разгромил «Уотфорд» и уступил «Тоттенхэму». Конечно, «Ливерпуль» - хороший раздражитель для команды, но текущая форма не позволяет всерьез надеяться на победу. В последних пяти выездных матчах «Лестер» пропустил 12 мячей, что не добавляет оптимизма.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тиаго, Салах, Фирмино, Диас.
«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Вестергор, Сеюнджу, Томас, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Дака, Ихеаначо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.63 по линии Parimatch.

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10 февраля, четверг

Ливерпуль - Лестер
 Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 21:45
Трансляция на Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 3:1

Источник — Sport.ua

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