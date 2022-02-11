ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Луис Диас – именно тот игрок, который нам нужен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу 2:0 над «Лестером» и дебют новичка команды Луиса Диаса:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- Олимпийские игры
- Другие новости
- Олимпийские игры
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу 2:0 над «Лестером» и дебют новичка команды Луиса Диаса:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.