В четверг, 10 февраля, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» состоится матч 24 тура английского чемпионата, в котором «Вулверхэмптон» примет «Арсенал». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Вулверхэмптон»

Команда Бруну Лаже в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 8 место, имея отставание от «Арсенала» в два пункта. «Волки» в 21 матче набрали 34 очка, одержав 10 побед, 4 раза сыграв вничью и проиграв в 7-ми поединках.

В настоящий момент «Вулверхэмптон» имеет актуальную серию из пяти матчей в чемпионате без поражений. На стыке декабря и ноября у него были поражения от «Ливерпуля» (0:1 дома) и «Манчестер Сити» (0:1 на выезде), а далее состоялись 4 победы («Брайтон» - 1:0 в гостях, «Ман Юнайтед» - 1:0 на выезде, «Саутгемптон» - 3:1 дома, «Брентфорд» - 2:1 в гостях) и одна ничья («Челси» - 0:0 на своем поле).

Эту серию дополнила победа в Кубке Англии над «Шеффилд Юнайтед» (3:0 дома, 9 января). Однако именно в кубковом турнире на минувшей неделе «волки» впервые с 11 декабря оступились, проиграв дома 0:1 «Норвичу» в 1/16 финала.

«Арсенал»

Подопечные Микеля Артеты в таблице АПЛ значатся на 6 месте. В активе у них 36 пунктов после 21 поединка (11 побед, 3 ничьи, 7 поражений).

В двух крайних матчах в чемпионате Англии «Арсенал» остался без побед, проиграв дома 1:2 «Манчестер Сити» и поделив на своем поле очки с «Бернли» (0:0). Такая неудачная серия последовала у команды после четырех подряд побед.

Впрочем, на сегодня «канониры» во всех турнирах не могут добиться победы вот уже в пяти матчах. После упомянутого поражения от «горожан» они проиграли в Кубке Англии «Ноттингем Форест» (0:1), уступили «Ливерпулю» по сумме двух встреч в полуфинале Кубка английской лиги (0:0 в Ливерпуле и 0:2 в Лондоне). Ну, а далее состоялась ничья в матче с «Бернли», о которой также уже говорилось.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.26 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вулверхэмптон»: Са – Сесс, Коуди, Килман, Семеду, Рубен Невеш, Моутинью, Маркал, Тринкау, Поденсе, Хименес.

«Арсенал»: Рэмсдейл – Соареш, Уайт, Габриэль, Тирни, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Лаказетт.

10 февраля, четверг