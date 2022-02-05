Камбэк в исполнении Жиру. Милан вырвал победу у Интера

В субботу, 5-го февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» принимал «Милан». Миланское дерби прошло на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилось волевой победой «Милана» со счетом 2:1.

«Интер» первым открыл счет в матче, когда на 39-й минуте после навеса от Чалханоглу отметился Перишич. Во втором тайме «Милан» проявил настоящий бойцовский характер и смог не только сравнять счет, но и вырвать победу в матче. Случилось это благодаря дублю Жиру: на 75-й минуте форвард россонери результативно замкнул удар-прострел от Диаса, а еще через 4 минуты француз красивым ударом поразил дальний угол ворот Хандановича, пробив из-под Де Врея.

После этой победы «Милан» поднялся на вторую строчку в таблице Серии А и отстает от лидирующего «Интера» на 1 пункт, однако нерадзурри имеют одну игру в запасе.

Итальянская Серия А. 24-й тур.

«Интер» – «Милан» – 1:2

Перишич (39) - Жиру (75, 79)

Чалханоглу (60), Шкриньяр (84) - Романьоли (21), Беннасер (76), Крунич (90+1)

Эрнандес (90+5)

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Весино, 83), Дюмфрис, Барелла, Брозович (Дармиан, 83), Чалханоглу (Видаль, 73), Перишич (Димарко, 70), Джеко, Мартинес (Санчес, 70)

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Романьоли, Тео Эрнандес, Тонали, Беннасер (Крунич, 81), Салемакерс (Мессьяс, 46), Кесси (Диас, 58), Леау, Жиру

Арбитр: Марко Гуида

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИНТЕР - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА