24-й тур
Интер Милан
1 : 2
Милан
05.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Камбэк в исполнении Жиру. Милан вырвал победу у Интера

Миланское дерби завершилась волевой победой россонери

  • 05.02.2022 20:58
  • 1653 просмотра
  • 3 комментария
Камбэк в исполнении Жиру. Милан вырвал победу у Интера
© Milan/Twitter

В субботу, 5-го февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» принимал «Милан». Миланское дерби прошло на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилось волевой победой «Милана» со счетом 2:1.

«Интер» первым открыл счет в матче, когда на 39-й минуте после навеса от Чалханоглу отметился Перишич. Во втором тайме «Милан» проявил настоящий бойцовский характер и смог не только сравнять счет, но и вырвать победу в матче. Случилось это благодаря дублю Жиру: на 75-й минуте форвард россонери результативно замкнул удар-прострел от Диаса, а еще через 4 минуты француз красивым ударом поразил дальний угол ворот Хандановича, пробив из-под Де Врея.

После этой победы «Милан» поднялся на вторую строчку в таблице Серии А и отстает от лидирующего «Интера» на 1 пункт, однако нерадзурри имеют  одну игру в запасе.

Итальянская Серия А. 24-й тур.

«Интер» – «Милан» – 1:2

Перишич (39) - Жиру (75, 79)

 Чалханоглу (60), Шкриньяр (84) - Романьоли (21), Беннасер (76), Крунич (90+1)

Эрнандес (90+5)

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Весино, 83), Дюмфрис, Барелла, Брозович (Дармиан, 83), Чалханоглу (Видаль, 73), Перишич (Димарко, 70), Джеко, Мартинес (Санчес, 70)

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Романьоли, Тео Эрнандес, Тонали, Беннасер (Крунич, 81), Салемакерс (Мессьяс, 46), Кесси (Диас, 58), Леау, Жиру

Арбитр: Марко Гуида

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИНТЕР - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    euro2012_za_2012euro, 05.02.2022 21:03
    +7
    Здобули! Слава Россонери!!!.
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    online
    Timur24, 05.02.2022 21:10
    +6
    Ну що сказати, красавчікі)
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    online
    Ivan Vismutenko, 05.02.2022 21:46
    0
    Мои поздравления Шевченко и Хандановичу с Джеко! Отдельно...
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