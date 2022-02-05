24-й тур
Интер Милан
0 : 0
Милан
05.02.2022 19:00   ТВ-трансляция: 

Интер – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура итальянской Серии А

  • 05.02.2022 02:28
  • 26 просмотров
  • 0 комментариев
Интер – Милан. Текстовая трансляция матча
© Getty Images

В субботу, 5-го февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» примет «Милан». Миланское дерби традиционно пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Действующий чемпион страны «Интер» продолжает успешную защиту своего титула. Команда Симоне Индзаги занимает первое место и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 4 очка, имея при этом одну игру в запасе. 

«Милан» также не выпал из борьбы за Скудетто. В прошлом туре подопечные Стефано Пиоли, конечно, прервали свою победную серию, но это была ничья с «Ювентусом». Команда сохранила за собой третью строчку в таблице Серии А и уступает «Наполи» лишь в разнице забитых и пропущенных.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан».

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности