В субботу, 5-го февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» примет «Милан». Миланское дерби традиционно пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Действующий чемпион страны «Интер» продолжает успешную защиту своего титула. Команда Симоне Индзаги занимает первое место и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 4 очка, имея при этом одну игру в запасе.

«Милан» также не выпал из борьбы за Скудетто. В прошлом туре подопечные Стефано Пиоли, конечно, прервали свою победную серию, но это была ничья с «Ювентусом». Команда сохранила за собой третью строчку в таблице Серии А и уступает «Наполи» лишь в разнице забитых и пропущенных.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан».