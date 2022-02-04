24-й тур
Интер Милан
0 : 0
Милан
05.02.2022 19:00   ТВ-трансляция: 

Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Миланское дерби станет украшением 24-го тура Серии А

  • 04.02.2022 23:30
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Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 февраля, на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» сыграет против «Милана». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Интер

 

Команда Симоне Индзаги после 22 сыгранных матчей имеет в активе 53 очка и опережает «Наполи» и «Милан», которые являются ближайшими преследователями, на четыре балла. Пока у «нерадзурри» есть все шансы для того, чтобы защитить чемпионский титул, однако немаловажно успешно выступить и в Лиге чемпионов, ведь в прошлом сезоне «Интер» завершил еврокубковую кампанию уже после группового этапа.

Нынешний еврокубковый сезон для миланцев складывается куда успешнее. Они вышли со второго места в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с английским «Ливерпулем». Но это будет через полторы недели, а пока «Интеру» нужно провести два важных поединка в национальном первенстве.

Милан

 

Прошлый сезон для «россонери» стал самым успешным за последние девять лет. Команда Стефано Пиоли стала вице-чемпионом Италии, пропустив вперед в турнирной таблице Серии А лишь принципиального соперника – миланский «Интер». Однако серебряные медали и путевка в Лигу чемпионов не могут не радовать фанов «Милана».

Тем более, что и в новом национальном чемпионате подопечные Пиоли пока идут очень неплохо, набрав 49 очков в 23 турах. Но навязать конкуренцию «Интеру» будет непросто, хоть у «Милана» и есть преимущество в том плане, что ему не надо распыляться на два фронта после вылета из еврокубков.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.82 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Бастони, Де Врей, Шкриньяр, Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дюмфрис, Джеко, Лаутаро Мартинес.

«Милан»: Меньян – Флоренци, Романьоли, Калюлю, Тео Эрнандес, Бакайоко, Тонали, Салемакерс, Диас, Леао, Жиру.

5 февраля, суббота

«Интер» – «Милан»
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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