В поединке 24-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал волевую победу над «Интером» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|Тео Эрнандес (Милан) получает красную карточку.
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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