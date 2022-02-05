Нет проблем? Почему Челси был столь пассивен на трансферном рынке в январе

В начале сезона лондонский «Челси» называли одним из ключевых претендентов на чемпионство в английской Премьер-лиге. Команда Томаса Тухеля летом 2021-го смогла стать сильнейшей в Европе, выиграв Лигу чемпионов УЕФА, а потому априори наряду с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» называлась экспертами фаворитом в борьбе за золото английского чемпионата. Но в начале февраля ситуация выглядит таким образом, что «синие» уже не смогут составить конкуренцию «Манчестер Сити», так как проигрывают подопечным Гвардиолы уже 10 очков, причем у последних есть еще и матч в запасе.

Казалось бы, в январе, когда в Европе привычно открывается трансферном окно, для «Челси» и Тухеля открывается прекрасная возможность усилить состав, чтобы с удвоенной энергией пободаться с «горожанами», но… Лондонцы за этот период не осуществили ни одной сделки, лишь вернув из аренды во «Фламенго» 25-летнего бразильского вингера Кенеди, которого пресса активно сватала в донецкий «Шахтер».

Почему боссы «Челси» и Тухель, несмотря на наличие кадровых проблем, вызванных, в частности, травмами Бена Чилвелла и Риса Джеймса, а также истекающими контрактами Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, предпочли не идти на приобретение новичков? Попробуем найти ответы на этот вопрос, хотя последние результаты команды в АПЛ для фанатов «Челси» не выглядят обнадеживающе – в 10 поединках было добыто лишь 3 победы при 5 ничьих и 2 поражениях…

Стабилизация клубных финансов

Пожалуй, ключевым фактором, из-за которого «Челси» весьма экономно подошел к январской трансферной кампании, является финансовый. В течение 2021 года «синие» терпели убытки, вызванные как тратами на новых футболистов (чего стоит только возвращение Ромелу Лукаку, на которое пришлось потратить 115 миллионов евро), так и различными ограничениями, связанными с ковидом.

Даже победа в Лиге чемпионов не помогла «Челси» стабилизировать ситуацию. В конце минувшего года лондонский клуб отчитался о том, что понес убытки за отчетный период в размере 145,6 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на то, что у «синих» есть богатый и довольно щедрый собственник в лице российского олигарха Романа Абрамовича, клуб не может безгранично уповать на деньги владельца на трансферном рынке, так как вынужден соблюдать правила финансового фейр-плей. Впрочем, согласно подсчетам FourFourTwo, в январе «Челси» все равно мог бы потратить 241 миллион евро на новичков, не рискуя попасть под санкции УЕФА.

Однако «синие» не пошли на дополнительные затраты, так как стремятся максимально стабилизировать клубные финансы. В частности, на текущий момент «Челси» имеет непосредственную задолженность перед своим инвестором Абрамовичем в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Погашать эту сумму клубу все равно придется, потому как при таких размерах долга «синие» просто очень ограничены в вопросах дополнительных вливаний от инвестора.

Чтобы попытаться рассчитаться по долгам с Абрамовичем, или хотя бы минимизировать их, «Челси» нужно максимально успешно выступать во всех значимых турнирах (прежде всего, АПЛ и Лиге чемпионов), а также прибегнуть к продаже некоторых футболистов, чтобы получить большую свободу на рынке. В частности, минувшим летом подобная тактика привела к уходу из клуба Абрахама, Зума, Томори, Дзаппакосты, Мозеса и других, что помогло «Челси» выручить около 122 миллионов евро, и эта работа привела к возможности подписать Лукаку, а также не залезть в минуса с точки зрения мониторинговой службы УЕФА в аспекте финансового фейр-плей.

Очевидно, в январе клубный менеджмент был нацелен на минимизацию затрат, благодаря чему в клубе надеются уже к лету улучшить ситуацию с долгами и несколько стабилизировать общее финансовое положение.

Надежда на менеджерский талант Тухеля

В середине декабря минувшего года в «Челси» была зафиксирована массовая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией среди игроков основного состава. Во многом по этой причине результаты «синих» в чемпионате ухудшились, но Томасу Тухелю все равно удалось сохранить свой «корабль» на плаву. В частности, «Челси» смог дома сыграть вничью с «Ливерпулем» (2:2), хотя проигрывал по ходу матча (0:2), а затем в дерби одолеть «Тоттенхэм» (2:0).

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Умение Тухеля менять состав, выпуская, в частности, некоторых игроков на неродные для них позиции, наверняка учитывалось боссами «Челси», когда те принимали решение о целесообразности экстренного выхода в январе на трансферный рынок. Например, шанс от немецкого коуча уже получил 17-летний воспитанник академии «синих» Льюис Холл, который является номинальным центральным полузащитником, но в начале января сыграл за первую команду в Кубке Англии против «Честерфилда» (5:1) на позиции центрбека, да еще и отметился голевой передачей на Лукаку. Да и весьма успешные выходы на левый фланг в матчах против «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» 23-летнего Маланги Сарра, который полтора года назад перебрался в «Челси» свободным агентом из «Ниццы», показали, что Тухель может находить варианты даже там, где их, казалось бы, нет.

Подобные способности Тухеля, который показал, что может «крутиться» в поисках оптимальных вариантов, наверняка заставили руководителей «Челси» притормозить в вопросе инвестиций в новых игроков. Ключевые решения будут приниматься уже по итогам сезона, когда, возможно, выводы будут сделаны и по самому Тухелю. Пока же немцу остается лишь ссылаться на объективные проблемы, а также констатировать, что в «Манчестер Сити» с аналогичными сложностями научились справляться лучше.

Трудности с продажей игроков

Чтобы оздоровить финансовую ситуацию в клубе и получить дополнительное финансирование на зимние трансферы «Челси» в январе стоило бы рассмотреть возможность продажи ненужных Тухелю исполнителей. Таковые, как и в любой серьезной команде, у «синих» имеются, но добиться выгодных условий от потенциальных покупателей лондонцы так и не смогли.

Например, уже упоминавшийся Кенеди, как предполагалось, был возвращен из «Фламенго», чтобы быть проданным в «Шахтер». Однако в итоге «горняки» оформили переход Давида Нереса из «Аякса» и, видимо, отказались от претензий на Кенеди. Да и по слухам, «Челси» хотел выручить за бразильца порядка 10 миллионов евро, а такую сумму вряд ли бы предложили «горняки», которые учитывали возраст и последние, мягко говоря, не самые удачные выступления вингера.

Также, если верить различным британским источникам, в январе «Челси» был готов рассматривать варианты с продажей Росса Баркли, Маркоса Алонсо, Рубена Лофтуса-Чика и даже капитана команды Сесара Аспиликуэты. К каждому из них у Тухеля есть вопросы по качеству выступлений и отдачи на поле, и именно этот фактор существенно снизил спрос на футболистов. Вести переговоры по ним были готовы клубы с весьма ограниченными бюджетами, однако в «Челси» посчитали нецелесообразным отпускать своих игроков по сниженной цене. Предлагать же за них больше попросту был никто не готов, и на этом круг замыкался.

Возможно, в январе перед «Челси» весьма остро стоял только вопрос с приобретением нового центрального защитника, ведь клуб не может договориться с Рюдигером и Кристенсеном по новым контрактам, и уже летом рискует потерять обоих свободными агентами. Но и здесь, очевидно, «синие» предпочли выждать до последнего, пока не станет окончательно понятно, каким свое будущее видят эти футболисты.

Челси вряд ли что-то выиграет в этом сезоне. И все по вине менеджмента

Поэтому Тухель и остался без новичков в январе. Немцу предстоит с имеющимся составом доводить до конца сезон, в котором шансы на хоть какой-то значимый трофей (вряд ли таковым можно будет назвать Кубок английской лиги, выиграть который «синие» получат возможность в конце февраля в очной битве против «Ливерпуля») видятся у лондонцев если и не нулевыми, то крайне близкими к этому. Клубное руководство, очевидно, в ближайшее время вполне может устроить такая ситуация, ведь в современной АПЛ для того, чтобы быть финансово успешным вовсе не обязательно каждый год выигрывать чемпионство, а просто достаточно регулярно финишировать в топ-4, с чем у «Челси» пока никаких проблем не намечается…