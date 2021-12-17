Скосило полкоманды. В Челси зафиксирована массовая вспышка коронавируса

В лондонском «Челси» зафиксирована массовая вспышка коронавируса среди игроков основного состава.
Главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) сообщил о четырех подтвержденных случаях заболевания.
Положительные тесты на COVID-19 сдали Ромелу Лукаку, Каллум Хадсон-Одои, Тимо Вернер и Бен Чилвелл. Кроме того, в лазарете находится также Кай Хаверц, который пока не получил результат теста, но чувствует себя нехорошо.
Ранее три игрока «Ливерпуля» сдали сомнительные тесты на коронавирус.
Источник — ФК Челси
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