Скосило полкоманды. В Челси зафиксирована массовая вспышка коронавируса

Лукаку, Хадсон-Одои, Вернер и Чилвелл сдали положительные тесты на коронавирус

  • 17.12.2021 05:20
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Скосило полкоманды. В Челси зафиксирована массовая вспышка коронавируса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

В лондонском «Челси» зафиксирована массовая вспышка коронавируса среди игроков основного состава.

Главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) сообщил о четырех подтвержденных случаях заболевания.

Положительные тесты на COVID-19 сдали Ромелу Лукаку, Каллум Хадсон-Одои, Тимо Вернер и Бен Чилвелл. Кроме того, в лазарете находится также Кай Хаверц, который пока не получил результат теста, но чувствует себя нехорошо.

Ранее три игрока «Ливерпуля» сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Источник — ФК Челси

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