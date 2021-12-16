В четверг, 16 декабря, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч семнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Челси» и «Эвертон». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Челси



Подопечные Томаса Тухеля провели достаточно тяжелый домашний поединок на минувших выходных против «Лидса» (3:2), который не так давно был раздавлен усилиями «Манчестер Сити» (7:0). На фоне ничьей в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против санкт-петербургского «Зенита» (3:3), выступление «синих» в игре против «павлинов» и вовсе можно считать неуверенным. «Челси» потерял возможность выйти с первого места из квартета в еврокубках, однако вряд ли будет сильно жаловаться на этот факт. Достать во время повторной жеребьевки наиболее «слабого» из победителей групп, французский «Лилль», кажется действительно большой удачей.

Впрочем, думать о международных баталиях «пенсионерам» не будет необходимости почти до конца февраля, да и на внутренней арене есть вопросы, которые нуждаются в срочном решении. В частности, «Сити» постоянно норовит оторваться от своих преследователей, да и «Ливерпуль» старается не отставать. На этом фоне каждое набранное очко становится ценным на вес золота, а вместо этого «Челси» с легкостью расстается с этими баллами. Поражение от «Вест Хэма» в дерби (2:3) и ничья против «Манчестер Юнайтед» (1:1) не сказались на присутствие «синих» в чемпионской гонке, однако их позиции явно ухудшились на этом фоне.

Эвертон



До коллектива Рафаэля Бенитеса все эти проблемы команд из еврокубковой зоны доносятся лишь издалека, так как «Эвертон» сейчас больше занят вопросами собственной борьбы в нижней части турнирной таблицы, и совершенно нельзя сказать, что «ириски» в этом вопросе преуспевают. До критической зоны еще есть отрыв в семь пунктов, однако, если показывать серию из восьми матчей кряду без побед, то вряд ли ситуация останется таковой и в дальнейшем. В пользу «Эвертона» может выступить лишь тот факт, что команде пришлось играть против сильнейших соперников в недавнем прошлом, поэтому в скором времени она сможет вновь начать цепляться за очки.

Есть все сомнения полагать, что команда Бенитеса начнет делать движения в положительном направлении именно с этой игры, так как ни с одним из оппонентов высокого уровня она не сумела зацепиться за необходимый результат. Лондонский «Арсенал» (2:1) все еще нельзя назвать командой из топ-эшелона английского футбола, а его соседи по городу в лице «Тоттенхэма» (0:0) с их чехардой внутри клуба и вовсе не претендуют на этот статус. Отсюда и неутешительные прогнозы для «ирисок» на ближайшую игру, но в последних трех матчах они хотя бы начали забивать, что оставляет хоть какие-то надежды.

Ориентировочные составы



«Челси»: Менди – Рюдигер, Тиаго Силва, Аспиликуэта – Алонсо, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Джеймс – Маунт, Хаверц – Вернер.

«Эвертон»: Пикфорд – Делф, Годфри, Кин, Холгейт – Дюкуре – Грэй, Гордон, Гомеш, Ивоби – Ришарлисон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке хозяева, как и за последние три года домашних очных матчей, не пропустят, и при этом победят уверенно. Нашей ставкой будет позиция – «Челси» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

16 декабря, четверг