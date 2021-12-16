17-й тур
Челси
1 : 1
Эвертон
16.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

«Ириски» не сдались. Челси не смог победить Эвертон

Будущий клуб Виталия Миколенко увез ничью со «Стэмфорд Бридж»

  • 16.12.2021 23:49
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«Ириски» не сдались. Челси не смог победить Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 17-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» дома не смог обыграть ливерпульский «Эвертон» — поединок завершился ничьей 1:1.

«Синие» открыли счет на 70-й минуте встречи усилиями Мэйсона Маунта, но уже спустя четыре минуты «ириски» отыгрались, гол на свой счет записал 19-летний защитник Джарред Брантвэйт.

После 17-ти сыгранных туров «Челси» продолжает занимать третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 37 очков. «Эвертон» с 19-ю очками в активе остался на 14-м месте в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что в «Эвертон» подпишет 22-летнего защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

«Челси» — «Эвертон» — 1:1
Голы: Маунт, 70 — Брантвэйт, 74

«Челси»: Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Чалоба, 79), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Сауль, 65), Жоржиньо, Зиеш, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Маунт, Пулишич.
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Кин, Холгейт, Брантвэйт, Годфри, Ивоби, Андре Гомеш (Гбамен, 71), Дукуре, Симмс (Доббин, 62), Гордон (Оньянго, 90).
Предупреждения: Холгейт (21), Лофтус-Чик (45), Жоржиньо (59), Андре Гомеш (64), Доббин (77).

Источник — Sport.ua

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