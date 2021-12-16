В четверг, 16 декабря, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Эвертон».
Стартовый свисток рефери Майкла Оливера прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.