Источник: Известна сумма, которую Эвертон заплатит Динамо за Миколенко

Стало известно, сколько ливерпульский «Эвертон» заплатит за 22-летнего левого защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

«Сумма сделки — £20 миллионов (€23,5 миллиона — прим. ред), выплата платежей рассрочена на три года. Правда, с официальным оглашением придется подождать до 1 января, дня открытия английского трансферного окна», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Миколенко перейдет из «Динамо» в «Эвертон» этой зимой. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу подтвердил переход одного из игроков его команды в «Эвертон», но не назвал конкретной фамилии.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в €17 миллионов.