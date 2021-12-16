Источник: Известна сумма, которую Эвертон заплатит Динамо за Миколенко

Трансфер украинского защитника обойдется лондонскому клубу в €23,5 миллиона

  • 16.12.2021 19:56
  • 6264 просмотра
  • 21 комментарий
Источник: Известна сумма, которую Эвертон заплатит Динамо за Миколенко
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Стало известно, сколько ливерпульский «Эвертон» заплатит за 22-летнего левого защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

«Сумма сделки — £20 миллионов (€23,5 миллиона — прим. ред), выплата платежей рассрочена на три года. Правда, с официальным оглашением придется подождать до 1 января, дня открытия английского трансферного окна», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Миколенко перейдет из «Динамо» в «Эвертон» этой зимой. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу подтвердил переход одного из игроков его команды в «Эвертон», но не назвал конкретной фамилии.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в €17 миллионов.

Источник — Telegram

(47 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 20:03
    +5
    Хорошие $, теперь неплохо было бы если б их инвестировали дальше правильно, а не брали креатуры аля макумбы от селюка
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 20:20
    +3
    FunnyCat_____, 16.12.2021 20:18
    Если все так, то шикарный трансфер со всех сторон !
    И для всех участников
    ——
    Но да , для нас важно, чтобы часть этих денег пошла на усиление состава .
    Если б през. пустил $ с двух лч да трансфера этого в усиление состава, то мы вполне могли бы и в Европе выступать не так как ща, очевидно или не?
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.12.2021 20:12
    +3
    dd dent, 16.12.2021 20:03
    Хорошие $, теперь неплохо было бы если б их инвестировали дальше правильно, а не брали креатуры аля макумбы от селюка
    Невероятный успех в плане суммы продажи..
    + 35 млн за ЛЧ.. эх, разгуляетесь на трансферном рынке
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 20:37
    +2
    Віталій Ткачук, 16.12.2021 20:35
    Нормальна сума. Бачите, треба продавати гравців в Англію, там клуби мають більше фінансових можливостей ніж італійці. Та й чемпіонат сильний. Хлопцю лише 22, є куди рости.
    Ага, а они там всей апл охотятся за игроками упл, особенно в еврокубках наблюдать было интересно, квалифаях там и тд
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    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 16.12.2021 20:36
    +2
    FunnyCat_____, 16.12.2021 20:18
    Если все так, то шикарный трансфер со всех сторон !
    И для всех участников
    ——
    Но да , для нас важно, чтобы часть этих денег пошла на усиление состава .
    Для тебя сейчас главное, чтобы тебе в туалете подогрев включили в твоих Лубнах
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 16.12.2021 20:32
    +2
    Что факс пришел или на пейджер отправили? Игорь Михалыч как так? Неужели одумался и отпустит хоть кто-то до 27 лет
    Ссылка
    No name
    No name, 16.12.2021 20:14
    +2
    Под землей подгорает
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 16.12.2021 20:19
    +1
    dd dent, 16.12.2021 20:13
    Несомненно Мы всегда себя чувствуем достаточно вольготно на трансферном рынке
    Ссылка
    Сергей Иванов
    Сергей Иванов, 16.12.2021 20:47
    0
    Сто пудово что это чистая брехня. Этому мерзавцу Луческу набрехать.что раз плюнуть. Этот ваш Мыколенко и нах ни кому не нужен и даром. В АПЛ уже есть один их этого липового Хранда, англичане не знают как от него избавиться...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 16.12.2021 20:35
    0
    Нормальна сума. Бачите, треба продавати гравців в Англію, там клуби мають більше фінансових можливостей ніж італійці. Та й чемпіонат сильний. Хлопцю лише 22, є куди рости.
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 20:32
    0
    Burevestnik, 16.12.2021 20:26
    очевидно, что не... .
    Че эт?
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 20:20
    0
    AK.228, 16.12.2021 20:19
    Ссылка
    savant
    savant, 16.12.2021 20:16
    0
    А Рома сколько выплатит?
    Ссылка
    Роман Романченков
    Роман Романченков, 16.12.2021 20:05
    0
    Миколенка Евертону Пукки насоветовал
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 16.12.2021 20:31
    -1
    savant, 16.12.2021 20:16
    А Рома сколько выплатит?
    за участие в тендере по Миколенко Динамо Роме заплатит 2 млн. гривен. Ведь благодаря Роме цена на игрока возросла!
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 16.12.2021 20:26
    -1
    dd dent, 16.12.2021 20:20
    Если б през. пустил $ с двух лч да трансфера этого в усиление состава, то мы вполне могли бы и в Европе выступать не так как ща, очевидно или не?
    очевидно, что не... .
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 20:18
    -1
    dd dent, 16.12.2021 20:03
    Хорошие $, теперь неплохо было бы если б их инвестировали дальше правильно, а не брали креатуры аля макумбы от селюка
    Если все так, то шикарный трансфер со всех сторон !
    И для всех участников
    ——
    Но да , для нас важно, чтобы часть этих денег пошла на усиление состава .
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 20:13
    -1
    AK.228, 16.12.2021 20:12
    Невероятный успех в плане суммы продажи..
    + 35 млн за ЛЧ.. эх, разгуляетесь на трансферном рынке
    Несомненно Мы всегда себя чувствуем достаточно вольготно на трансферном рынке
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 20:46
    -3
    dd dent, 16.12.2021 20:20
    Если б през. пустил $ с двух лч да трансфера этого в усиление состава, то мы вполне могли бы и в Европе выступать не так как ща, очевидно или не?
    Ну это для нас очевидно ; а не для Суркиса
    Но надеюсь в этот раз себе Мирча выторгует усиление
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 20:46
    -3
    Хуакин Гусман Лоэра, 16.12.2021 20:36
    Для тебя сейчас главное, чтобы тебе в туалете подогрев включили в твоих Лубнах
    Оплёванный , ты снова вылез после дневных унижений ?
    Ссылка
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