Источник: Известна сумма, которую Эвертон заплатит Динамо за Миколенко

Стало известно, сколько ливерпульский «Эвертон» заплатит за 22-летнего левого защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.
«Сумма сделки — £20 миллионов (€23,5 миллиона — прим. ред), выплата платежей рассрочена на три года. Правда, с официальным оглашением придется подождать до 1 января, дня открытия английского трансферного окна», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что Миколенко перейдет из «Динамо» в «Эвертон» этой зимой. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу подтвердил переход одного из игроков его команды в «Эвертон», но не назвал конкретной фамилии.
В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в €17 миллионов.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И для всех участников
——
Но да , для нас важно, чтобы часть этих денег пошла на усиление состава .
+ 35 млн за ЛЧ.. эх, разгуляетесь на трансферном рынке
И для всех участников
——
Но да , для нас важно, чтобы часть этих денег пошла на усиление состава .
И для всех участников
——
Но да , для нас важно, чтобы часть этих денег пошла на усиление состава .
+ 35 млн за ЛЧ.. эх, разгуляетесь на трансферном рынке
Но надеюсь в этот раз себе Мирча выторгует усиление
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.