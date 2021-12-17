Три игрока Ливерпуля сдали сомнительные тесты на коронавирус

Вирджил ван Дейк, Фабиньо и Кертис Джонс не смогли сыграть с «Ньюкаслом»

  • 17.12.2021 03:39
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Три игрока Ливерпуля сдали сомнительные тесты на коронавирус
© ФК Ливерпуль

Трое игроков «Ливерпуля» сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Это защитник Вирджил ван Дейк, а также хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс.

Все три футболиста пропустили поединок 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:1). До этого АПЛ перенесла четыре поединка из-за вспышки коронавируса.

После 17 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Источник — ФК Ливерпуль

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