Три игрока Ливерпуля сдали сомнительные тесты на коронавирус

Трое игроков «Ливерпуля» сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Это защитник Вирджил ван Дейк, а также хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс.
Все три футболиста пропустили поединок 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:1). До этого АПЛ перенесла четыре поединка из-за вспышки коронавируса.
После 17 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков.
Источник — ФК Ливерпуль
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