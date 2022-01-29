Катерина Бондаренко выбыла из парного разряда турнира в Орландо

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла матч второго круга в парном разряде на хардовом турнире ITF 60 в Орландо (Флорида, США).
Бондаренко в паре с Татьяной Марией из Германии уступила американскому дуэту Уитни Осигве / Хейли Баптист.
ITF 60. Орландо (Флорида, США)
Женщины. Парный разряд. 2-й раунд
Уитни Осигве (США) / Хейли Баптист (США) [4] – Катерина Бондаренко (Украина) / Татьяна Мария (Германия) – 6:1, 6:7 (6:8), [10:7]
Ранее Бондаренко в двух сетах проиграла в первом раунде одиночного разряда этой же американской теннисистке Уитни Осигве.
Источник — Sport.ua
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