Орландо. Бондаренко стартовала с поражения

Украинка покинула турнир уже в первом раунде

  • 27.01.2022 19:20
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Орландо. Бондаренко стартовала с поражения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко неудачно стартовала на хардовом турнире ITF в Орландо (Флорида, США).  Украинка уже в первом раунде в двух сетах проиграла местной теннисистке Уитни Осигве. Матч продолжался 1 час и 32 минуты.

1-й раунд

Катерина Бондаренко (Украина) – Уитни Осигве (США) – 6:7 (2), 1:6

Ранее Бондаренко проиграла во втором раунде квалификации Australian Open.

Источник — Sport.ua

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