Орландо. Бондаренко стартовала с поражения

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко неудачно стартовала на хардовом турнире ITF в Орландо (Флорида, США). Украинка уже в первом раунде в двух сетах проиграла местной теннисистке Уитни Осигве. Матч продолжался 1 час и 32 минуты.
1-й раунд
Катерина Бондаренко (Украина) – Уитни Осигве (США) – 6:7 (2), 1:6
Ранее Бондаренко проиграла во втором раунде квалификации Australian Open.
Источник — Sport.ua
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