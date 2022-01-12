Катерина Бондаренко проиграла в квалификации Australian Open 2022

Украинская теннисистка уступила в двух сетах Ребекке Марино из Канады

  • 12.01.2022 04:15
  • 142 просмотра
  • 1 комментарий
Катерина Бондаренко проиграла в квалификации Australian Open 2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (WTA 207) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
В поединке второго раунда квалификации украинка проиграла в двух сетах Ребекке Марино из Канады (WTA 146) – 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 16 минут.

Australian Open 2022

Женщины, квалификация. Второй раунд

Катерина Бондаренко (Украина) – Ребекка Марино (Канада) [24] – 3:6, 4:6

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vittroy
    online
    vittroy, 12.01.2022 05:32
    0
    та куда там уже.....зачехли ракетку и не позорся.....лишь бы рубчик, лишь бы хоть что-то...а вдруг повезет,... а вдруг соперница откажется.....а вдруг свет выключат и не заметят......
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности