Катерина Бондаренко проиграла в квалификации Australian Open 2022

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (WTA 207) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В поединке второго раунда квалификации украинка проиграла в двух сетах Ребекке Марино из Канады (WTA 146) – 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 16 минут.
Australian Open 2022
Женщины, квалификация. Второй раунд
Катерина Бондаренко (Украина) – Ребекка Марино (Канада) [24] – 3:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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