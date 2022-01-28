Эшли Барти – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

  • 28.01.2022 17:45
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Эшли Барти – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти и Даниэль Коллинс

В субботу первая ракетка мира Эшли Барти продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В финале австралийка встретится с американкой Даниэль Коллинс (№30 WTA). Матч пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и начнется в 10:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли четыре раза, Барти выиграла три матча, но в прошлом году в Аделаиде проиграла американке. 

Путь на турнире

Стадия  Барти  Коллинс
1-й круг   Цуренко (6-0 6-1) №119 WTA Доулхайд (6-1 6-3) №200 WTA
2-й круг  Бронцетти (6-1 6-1) №142 WTA  Конюх (6-4 6-3) №58 WTA
3-й круг  Джорджи (6-2 6-3) №33 WTA  Таусон (4-6 6-4 7-5) №39 WTA
4-й круг  Анисимова (6-4 6-3) №60 WTA  Мертенс (4-6 6-4 6-4) №26 WTA
1/4 финала  Пегула (6-2 6-0) №21 WTA  Корне (7-5 6-1) №61 WTA
1/2 финала  Киз (6-1 6-3) №51 WTA  Свёнтек (6-4 6-1) №9 WTA

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

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Источник — Sport.ua

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