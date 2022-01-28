Эшли Барти – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу первая ракетка мира Эшли Барти продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В финале австралийка встретится с американкой Даниэль Коллинс (№30 WTA). Матч пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и начнется в 10:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли четыре раза, Барти выиграла три матча, но в прошлом году в Аделаиде проиграла американке.
Путь на турнире
|Стадия
|Барти
|Коллинс
|1-й круг
|Цуренко (6-0 6-1) №119 WTA
|Доулхайд (6-1 6-3) №200 WTA
|2-й круг
|Бронцетти (6-1 6-1) №142 WTA
|Конюх (6-4 6-3) №58 WTA
|3-й круг
|Джорджи (6-2 6-3) №33 WTA
|Таусон (4-6 6-4 7-5) №39 WTA
|4-й круг
|Анисимова (6-4 6-3) №60 WTA
|Мертенс (4-6 6-4 6-4) №26 WTA
|1/4 финала
|Пегула (6-2 6-0) №21 WTA
|Корне (7-5 6-1) №61 WTA
|1/2 финала
|Киз (6-1 6-3) №51 WTA
|Свёнтек (6-4 6-1) №9 WTA
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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