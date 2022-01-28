Эшли Барти – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу первая ракетка мира Эшли Барти продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В финале австралийка встретится с американкой Даниэль Коллинс (№30 WTA). Матч пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и начнется в 10:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли четыре раза, Барти выиграла три матча, но в прошлом году в Аделаиде проиграла американке.

Путь на турнире

Стадия Барти Коллинс 1-й круг Цуренко (6-0 6-1) №119 WTA Доулхайд (6-1 6-3) №200 WTA 2-й круг Бронцетти (6-1 6-1) №142 WTA Конюх (6-4 6-3) №58 WTA 3-й круг Джорджи (6-2 6-3) №33 WTA Таусон (4-6 6-4 7-5) №39 WTA 4-й круг Анисимова (6-4 6-3) №60 WTA Мертенс (4-6 6-4 6-4) №26 WTA 1/4 финала Пегула (6-2 6-0) №21 WTA Корне (7-5 6-1) №61 WTA 1/2 финала Киз (6-1 6-3) №51 WTA Свёнтек (6-4 6-1) №9 WTA

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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