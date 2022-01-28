Аргентина без Месси одержала победу над Чили

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022 сборная Аргентины обыграла команду Чили.
Встреча закончилась со счетом 2:1. Отметим, что в этом матче не принимал участие Лионель Месси.
Голами отметились Анхель Ди Мария и Лаутаро Мартинес.
Чили – Аргентина – 0:1
Голы: Бреретон, 20 – Ди Мария, 9, Мартинес, 34.
После этого тура Аргентина с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице отбор. Чили (15 очков) занимает 7-е место.
Ранее в другом матче отбора Бразилия сыграла вничью с Эквадором, а Уругвай обыграл Парагвай.
Источник — Sport.ua
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