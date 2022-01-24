Чили
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Аргентина
28.01.2022 02:15

Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Лионель Месси не поможет аргентинцам

  • 24.01.2022 22:11
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Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 27 на 28 января по киевскому времени в Каламе состоится поединок квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Чили примет национальную команду Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 02:15.

Чили

 

«Красная команда» в своей истории девять раз выступала в финальных частях Мундиалей. Наивысшего достижения чилийцы добились в 1962 году, когда стали бронзовыми призерами мирового первенства. При этом на последний чемпионат мира сборная Чили отобраться не смогла.

С квалификацией на предстоящий Мундиаль у команды Мартина Ласарте тоже возникли проблемы. За четыре тура до конца отбора сборная Чили занимает 6 место в отборочной группе Южной Америки, при том, что в финальную часть проходят 4 лучшие команды, а пятая позиция позволит сыграть в стыковых матчах.

Впрочем, в активе у Чили 16 баллов, а Колумбия, которая идет четвертой, имеет всего на одно очко больше. Так что шансы у чилийцев остаются, однако в предстоящем матче им крайне необходимо брать очки.

Аргентина

 

Команда Лионеля Скалони, как и сборная Бразилии, уже гарантировала себе поездку в Катар. За 13 сыгранных матчей Лионель Месси и компания набрали 29 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Так что аргентинцы в предстоящем поединке будут менее мотивированы, чем соперник.

Сборная Аргентины дважды триумфовала на Мундиалях, но последний раз был в далеком 1986 году, вместе с легендарным Диего Марадоной. Для нынешнего аргентинского короля Месси это, скорее всего, будет последний шанс выиграть престижнейший турнир.

В ближайших отборочных матчах Лионель своей национальной команде не поможет, обладатель семи «Золотых мячей» не получил вызов от Скалони в связи с недавно перенесенным коронавирусом.

Ориентировочные составы

Аргентина: Э.Мартинес – Молина, Лисандро Мартинес, Лукас Мартинес, Акунья, Ди Мария, Паредес, де Пауль, Ло Чельсо, Лаутаро Мартинес, Дибала.

Чили: Кортес – Исла, Марипан, П.Диас, Мена, Мендес, Баеса, Менесес, Альенде, Давила, Б.Диас.

28 января, пятница

Чили – Аргентина
Калама. Стадион «Мунисипаль». 02:15
ТВ-трансляции в Украине не будет
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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