В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022 сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1.
Голами отметились Анхель Ди Мария и Лаутаро Мартинес. Лионель Месси пропустил поединок, поскольку не успел восстановиться после коронавируса.
События матча
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Лисандро Мартинес (Аргентина).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Бреретон (Чили).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
Источник — Sport.ua
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