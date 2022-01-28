Гол Суареса помог Уругваю одержать минимальную победу над Парагваем

Команда прервала серию поражений

  • 28.01.2022 03:31
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Гол Суареса помог Уругваю одержать минимальную победу над Парагваем
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 одержала победу над Парагваем.

Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Луис Суарес.

Парагвай – Уругвай – 0:1
Гол: Суарес, 50.

Сборная Уругвая прервала серию из 4 поражений и поднялась на 4-е место в турнирной таблице квалификационного турнира, набрав 19 очков после 15 матчей.

Ранее в другом матче отбора Бразилия сыграла вничью с Эквадором.

Источник — Sport.ua

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