Гол Суареса помог Уругваю одержать минимальную победу над Парагваем

Сборная Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 одержала победу над Парагваем.
Встреча закончилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Луис Суарес.
Парагвай – Уругвай – 0:1
Гол: Суарес, 50.
Сборная Уругвая прервала серию из 4 поражений и поднялась на 4-е место в турнирной таблице квалификационного турнира, набрав 19 очков после 15 матчей.
Ранее в другом матче отбора Бразилия сыграла вничью с Эквадором.
Источник — Sport.ua
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