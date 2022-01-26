Парагвай – Уругвай. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 Парагвай – Уругвай:

«Интересное противостояние команд, которые теоретически могут попасть в первую пятерку. Хотя, если говорить о Парагвае, я мало в это верю. Они из 14 матчей выиграли только в двух. И эти оба матча были против аутсайдера Венесуэлы. Правда, они сыграли семь ничьих, но забили меньше всех – по 9 мячей вместе с Венесуэлой. Не думаю я, что парагвайцы смогут составить конкуренцию. Главный тренер Парагвая 48-летний аргентинец Гильермо Скелотто. Из таких ребят, которые на слуху у сборной Парагвая, это Фабиан Бальбуэна, Жуниор Алонсо, Густаво Гомес и Мигель Альмирон из «Ньюкасла».

При всем уважении к Парагваю, у них нет шансов. Почему? Новым рулевым сборной Уругвая стал 46-летний Диего Алонсо. Он ранее только клубные команды тренировал. Почему произошла смена наставника? Потому что в пяти предыдущих матчах уругвайцы четырежды проиграли и один раз сыграли вничью. В итоге был сменен 74-летний мэтр тренерского цеха Оскар Табарес.

Матч с Парагваем будет первым для нового тренера уругвайцев Диего Алонсо, который ранее даже на уровне юношеских сборных не работал. Но у него есть шанс себя проявить и зарекомендовать. Почему? Давайте проанализируем, какие футболисты у Уругвая есть. Это опытный вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера, который играл за «Лацио». Также это защитник «Кальяри» Мартин Касерес, который выступал за ряд сильных итальянских и испанских команд, в том числе за «Ювентус», «Лацио», «Барселону» и «Севилью»! Как вам такое? Это просто фантастика! А ключевой игрок мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес? А знаменитый защитник Диего Годин? А Лукас Торрейра? А Матиас Весино из «Интера»? А Родриго Бентанкур из «Ювентуса»? А знаменитый Луис Суарес, который играет за «Атлетико»? А как вам защитник «Барселоны» Рональд Араухо?

Я не сомневаюсь выездной победе Уругвая над парагвайцами. Пора уже подтверждать свой высокий класс, защищая интересы именитой сборной. И, я уверен, что, победив в этом матче, уругвайцы реально попадут в пятерку лучших команд отбора», – сказал Грозный.

Матч Парагвай – Уругвай состоится 28 января. Начало встречи – в 01:00.