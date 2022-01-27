Эшли Барти – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг первая ракетка мира Эшли Барти продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке 1/2 финала австралийка встретится с американкой Мэдисон Киз (№51 WTA). Матч пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и начнется в 10:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли трижды, Барти выиграла два матча.



В следующем раунде победительница встречи сразится против польки Иги Свёнтек (№9 WTA) или Даниэль Коллинс из США (№30 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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